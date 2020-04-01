Качественное кондиционирование признак хорошего кинозала

Скопление людей меняет климатический режим – увеличивается температура воздуха, повышается влажность и уменьшается количество кислорода.

Вентиляция и Кондиционирование в кинотеатрах

Успешное времяпрепровождения это не только сюжет фильма, уютная мебель, качественная аппаратура, но и оптимальный микроклимат в помещениях кинотеатра. Качество воздуха в зрительных залах Украины контролируется санитарными и техническими нормами.

Кинозалы оборудуются промышленными системами, отвечающими требованиям по температуре и соответствию санитарной норме подачи свежего воздуха на одного зрителя. Климатическими установками также оборудуются фойе, кассы, зона отдыха, служебные и административные помещения, санузлы. В зимнее время система подает воздух заданной температуры, согласно санитарным правилам.

Отличия промышленной и бытовой вентиляции

Недостаточно купить сплитсистему и установить её, с такими задачами справляется исключительно промышленная техника, что позволяет обеспечить комфортную обстановку для зрителей жарким летом и зимой, дает возможность хорошего отдыха и наслаждения от просмотра фильма. Промышленная система вентиляции характеризуется большими объемами обрабатываемого воздуха. Задачи промышленной вентиляции поддерживать в помещениях большой площади и/или с большим скоплением людей, состав и состояние воздуха согласно гигиеническим нормам, для чего применяют такие виды кондиционеров:

Канальные

Кассетные

Потолочные

Колонные

Проектирование вентиляции для кинотеатров

Кинотеатр, как объект для вентиляции имеет несколько сложностей – высокие потолки и большое количество людей. Чтобы вентиляция соответствовала нормам, требуется привлечение подрядчиков, имеющих опыт в проектировании таких объектов. Необходима помощь технически грамотных специалистов для расчета, проектирования и монтажа. Профильные инженеры составляют проект системы, подбирают оборудование для каждого помещения, выполняют установку и наладку. Для обеспечения качественной и бесперебойной работы климатического оборудования в кинотеатрах проводится регулярное сервисное обслуживание.