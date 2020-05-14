Как выглядеть стильно: ТОП-4 неочевидных секрета

Ваша одежда - ваше "я". И только от вас зависит, как вы будете выглядеть в глазах окружающих.

Брюки с высокой талией

Мода для всех разная, но есть и такие стандартные правила , улучшающие ваш вид, которые просто невозможно игнорировать. Достаточно просто проявить немного фантазии, креатива и поиграть в стилиста, чтобы блистать на улицах вашего города. Осталось только узнать, в чем именно вам предстоит щеголять в ближайших сезонах и как разнообразить ваш повседневный гардероб.

Высокая посадка — универсальный вариант как для брюк или джинсов, так и в случае с юбками. Очевидный плюс такого фасона - коррекция фигуры. Высокая талия помогает скрыть любые недостатки благодаря визуальному утягиваю силуэта. Лучше всего она борется с лишними сантиметрами на талии и животом. Сочетайте высокие брюки и укороченные топы. Благодаря такой комбинации вы будете выглядеть очень свежо, а главное - в тренде. Также обратите внимание на пиджаки оверсайз в комплекте с брюками на высокой талии.

Не бойтесь ярких цветов

Надевайте солнцезащитные очки

Стилисты призывают не боятся добавлять в образ яркие цвета. К примеру, делать очевидный маленький акцент на однотонной объемной футболке либо строгом пиджаке. Он может состоять как из одного яркого цвета, так и собрать в себе до трех таких. Главное - не переборщить с интенсивностью. Важно выбирать чистые цвета, без серого подтона, который делает образ более нелепым.

Модные очки - отличный способ завершить образ такой лаконичной вещью. На этом аксессуаре лучше не экономить, так как хорошие очки могут прослужить вам не один сезон. Также стоит отметить: необязательно их надевать только летом и на море. Сейчас очки все ближе подобрались к городской моде. Поэтому если весной вы замечаете яркое солнце на улице, не отказывайтесь от защиты ваших глаз. Еще и такой модной.

Следите за пропорциями

Звезды часто прибегают к такому модному приему. Играть в пропорции - не бояться экспериментов с различными кроями. К примеру, вам ничего не мешает выбирать объемные вещи с элементами деконструкции либо отдавать предпочтение ассиметричным кроям. Попробуйте создать деловой образ из оверсайзного в плечах жакета, широких брюк на высокой талии и ярким акцентом при помощи ремня на той же талии. Результат будет изумительный.

Напомним,