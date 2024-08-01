Ведуча СТБ Надія Матвєєва звертає увагу на важливість розвитку емоційного інтелекту

Ведуча програм «Позивний Надія» та «Неймовірна правда про зірок» на телеканалі СТБ Надія Матвєєва поділилася у своїх соціальних мережах важливою темою – чому варто розвивати емоційний інтелект.

За словами Надії Матвєєвої , емоційний інтелект – це здатність розпізнавати та усвідомлювати власні емоції, розуміти емоції інших людей та вміти регулювати їх у відносинах.

Ми весь час відчуваємо емоції, вони є реакцією тіла та психіки на все, що з нами відбувається, а також на наші думки. Якщо замість розуміння свого емоційного стану та проживання емоцій ми пригнічуємо 'небажані' емоції, вони накопичуються напругою у тілі, спричиняють захворювання (психосоматика), призводять до емоційних зривів, що псує стосунки з собою та іншими людьми.

Надія також дала практичну пораду для розвитку емоційного інтелекту:

Маленький крок у розвитку емоційного інтелекту – називати емоцію, яку відчуваєш. Доведено: якщо визнати: «Я злюся!», «Я в розпачі», емоція трішки послабне. Далі буде легше щось зробити, щоб змінити свій емоційний стан.

Ведуча СТБ Надія Матвєєва / Пресслужба каналу СТБ

Ведуча зізнається, що відчуває піднесення, оскільки поділилася з читачами знаннями, які можуть бути корисними у житті.

Нагадаємо, Надія Матвєєва захоплюєтеся психологією і здобуває професію за цим фахом. Вона є сертифікованим коучем за стандартами ICF, навчалася в Українському міжнародному коучинговому університеті, а наразі підсилює знання в університеті Григорія Сковороди в Переяславі. Зараз Надія на етапі написання магістерської роботи з психології на тему «Емоційний інтелект психологів-початківців».

