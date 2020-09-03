Мания величия: в какой стране мужчины больше всего врут о размере своего полового органа?

В какой стране мужчины больше всего врут о размере своего полового органа?

Не секрет, что многие представители сильной половины человечества преувеличивают размер своего достоинства.

Чтобы выяснить, мужчины какой национальности чаще всего привирают о размере члена, сервис онлайн знакомств Saucy Dates провел любопытнейший опрос среди мужчин и женщин. Первым задавали вопрос о длине полового органа, а вторым о размере члена последнего полового партнера.

В опросе приняли участие 1715 респондентов из разных стран.

Оказалось, что больше всего преувеличивают размер своего мужского достоинства австралийцы! В то время, как женщины утверждали, что в последний раз занимались сексом с партнером, у которого член равнялся 15 сантиметрам, мужчины гордо накручивали размер пениса до 18 см (т.е. добавляли себе 17% мужественности). Впрочем, если верить исследованию EveryoneWeb, и те, и другие ошибались, и средний размер достоинства австралийцев составляет всего 13 сантиметров. Вероятно, женщинам тоже свойственно преувеличивать.

Напомним, Мэйси Уильямс рассказала о травле в Сети.