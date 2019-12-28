В чем встретить Новый год 2020: советы от украинского дизайнера

28 декабря 2019 12:00 Юлия Крутиева
В чем встретить Новый год 2020: советы от украинского дизайнера
В чем встретить Новый год 2020: советы от украинского дизайнера
pixabay.com

До празднования главной ночи года остались считанные дни. Еще не выбрали, что надеть 31 декабря? Тогда ловите советы от украинского дизайнера, а заодно и эксперта проекта «Подиум» на Новом канале Жана Грицфельдта.

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Практически год назад Жан Грицфельдт наставлял молодых дизайнеров в проекте Нового канала, а теперь готов рассказать всем украинцам, в чем встретить 2020-й. Прислушиваемся – Жан плохого не посоветует. 

Выбираем цвет наряда

Когда мы выбираем костюм для празднования главной ночи в году, то всегда смотрим на символ года грядущего. В 2020 – это белая металлическая Крыса. И уже в этом кроется подсказка для всех модниц, которые хотят блистать в эту Новогоднюю ночь. 

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Цвета, на которых стоит сделать акцент – это белый и оттенки металлика. Например, белое золото, серебро, зеленый металлик, бежевое золото. При этом оттенить эти цвета можно черным, который подчеркнет силуэт. Поскольку я интересуюсь астрологическими темами, знаю, что следующий год будет очень активный в бизнесе и принятии решений. Поэтому и цветовую гамму советую выбирать теплую, сильную, располагающую к продвижению. Но со светлыми тонами нужно быть аккуратным – не хочется, чтобы прекрасное платье стало вашей салфеткой и оставило на себе следы от всего, что вы ели и пили. Плюс, если выбираете белый наряд, обратите внимание на цвет вашей кожи. Если вы давно не были на отдыхе, светлое платье сделает из вас бледное пятно. 

В чем встретить Новый год 2020: советы от украинского дизайнера / пресс-служба Нового канала
Если совсем нет ни времени, ни сил искать металлик, то просто выберите классную яркую юбку из вышеперечисленных цветов и скомбинируйте ее с черным верхом. Белая Крыса символизирует роскошь и уверенность в себе, а черный всегда был цветом богатства. 

Выбираем фасон

Этой ночью можно и нужно делать акцент на элегантности. Как вариант, можно надеть пышную юбку и облегающий верх. 

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А еще можно сделать акцент на сексуальности и выбрать достаточно облегающее платье. Этот силуэт идеально работает с цветом металлик. Он подчеркнет все ваши достоинства и скроет недостатки.

В чем встретить Новый год 2020: советы от украинского дизайнера / пресс-служба Нового канала
Еще один вариант – воздушное светлое платье с воланами. Но не переборщите с рюшами, чтобы новогодний наряд не стал свадебным. 

Еще один вариант – брючный костюм или комбинезон. И помните, что в тренде – клеш. 

Запрет от Жана Грицфельдта

Что бы я посоветовал не делать, так это не надевать каскадное платье. И наряды фасона «маллет» – с юбкой, укороченной спереди и длинной сзади. Это уже давно вышло из моды! 

В чем встретить Новый год 2020: советы от украинского дизайнера / пресс-служба Нового канала
Напомним,

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