В чем встретить Новый год 2020: советы от украинского дизайнера
28 декабря 2019 12:00
Юлия Крутиева
В чем встретить Новый год 2020: советы от украинского дизайнера
pixabay.com
До празднования главной ночи года остались считанные дни. Еще не выбрали, что надеть 31 декабря? Тогда ловите советы от украинского дизайнера, а заодно и эксперта проекта «Подиум» на Новом канале Жана Грицфельдта.
Практически год назад Жан Грицфельдт наставлял молодых дизайнеров в проекте Нового канала
, а теперь готов рассказать всем украинцам, в чем встретить 2020-й. Прислушиваемся – Жан плохого не посоветует.
Выбираем цвет наряда
Когда мы выбираем костюм для празднования главной ночи в году, то всегда смотрим на символ года грядущего. В 2020 – это белая металлическая Крыса. И уже в этом кроется подсказка для всех модниц, которые хотят блистать в эту Новогоднюю ночь.
Цвета, на которых стоит сделать акцент – это белый и оттенки металлика. Например, белое золото, серебро, зеленый металлик, бежевое золото. При этом оттенить эти цвета можно черным, который подчеркнет силуэт. Поскольку я интересуюсь астрологическими темами, знаю, что следующий год будет очень активный в бизнесе и принятии решений. Поэтому и цветовую гамму советую выбирать теплую, сильную, располагающую к продвижению. Но со светлыми тонами нужно быть аккуратным – не хочется, чтобы прекрасное платье стало вашей салфеткой и оставило на себе следы от всего, что вы ели и пили. Плюс, если выбираете белый наряд, обратите внимание на цвет вашей кожи. Если вы давно не были на отдыхе, светлое платье сделает из вас бледное пятно.
В чем встретить Новый год 2020: советы от украинского дизайнера / пресс-служба Нового канала
Если совсем нет ни времени, ни сил искать металлик, то просто выберите классную яркую юбку из вышеперечисленных цветов и скомбинируйте ее с черным верхом. Белая Крыса символизирует роскошь и уверенность в себе, а черный всегда был цветом богатства.
Выбираем фасон
Этой ночью можно и нужно делать акцент на элегантности. Как вариант, можно надеть пышную юбку и облегающий верх.
А еще можно сделать акцент на сексуальности и выбрать достаточно облегающее платье. Этот силуэт идеально работает с цветом металлик. Он подчеркнет все ваши достоинства и скроет недостатки.
В чем встретить Новый год 2020: советы от украинского дизайнера / пресс-служба Нового канала
Еще один вариант – воздушное светлое платье с воланами. Но не переборщите с рюшами, чтобы новогодний наряд не стал свадебным.
Еще один вариант – брючный костюм или комбинезон. И помните, что в тренде – клеш.
Запрет от Жана Грицфельдта
Что бы я посоветовал не делать, так это не надевать каскадное платье. И наряды фасона «маллет» – с юбкой, укороченной спереди и длинной сзади. Это уже давно вышло из моды!
В чем встретить Новый год 2020: советы от украинского дизайнера / пресс-служба Нового канала
Напомним,