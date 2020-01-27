Одеваемся с иголочки: как скрыть лишние килограммы пышным девушкам
Огорчаетесь из-за своей фактуры? Очень зря!
Однотонные цвета
Выбирайте вещи без принтов и узоров. А так же не заицикливайтесь на тех цветах, которые якобы помогают похудеть. Естественно, черный и темно-синий хороши, но такой образ выглядит скучным и незаконченным. Сочетайте базовые цвета с яркими. К примеру, лаймовым или алым.
Сочетание фактур
Длина миди/макси
Откажитесь от длины мини. Во-первых, даже худеньких девушек она может полнить. А во-вторых, мини сейчас даже не в моде. Вместо этого обратите внимание на длину миди или макси - она скроет ваши недостатки и уж точно подчеркнет достоинства.
Напомним,