Одеваемся с иголочки: как скрыть лишние килограммы пышным девушкам

27 января 2020 13:00 Антонина Старовойт
Одеваемся с иголочки: как скрыть лишние килограммы пышным девушкам
ТОП-3 хитрости для девушек с пышными формами
pixabay.com

Огорчаетесь из-за своей фактуры? Очень зря!

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Сегодня мы расскажем о главных уловках, которые помогут вам выглядеть неотразимо даже без клишированных 90-60-90. 

Однотонные цвета 

Выбирайте вещи без принтов и узоров. А так же не заицикливайтесь на тех цветах, которые якобы помогают похудеть. Естественно, черный и темно-синий хороши, но такой образ выглядит скучным и незаконченным. Сочетайте базовые цвета с яркими. К примеру, лаймовым или алым.   

Сочетание фактур 

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Девушкам с пышными формами следует обратить внимание на грамотное сочетание двух или более фактур. Например, возьмите плюшевое пальто, трикотажный кардиган, плотные джинсы и, допустим, легкий шелковый шарфик. Поверьте, такая разнообразная комбинация будет выглядеть действительно эффектно. 

Длина миди/макси

Откажитесь от длины мини. Во-первых, даже худеньких девушек она может полнить. А во-вторых, мини сейчас даже не в моде. Вместо этого обратите внимание на длину миди или макси - она скроет ваши недостатки и уж точно подчеркнет достоинства. 

Напомним, 



 

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