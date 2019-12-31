Как отпраздновать Новый год в одиночестве и не грустить: ТОП-3 идеи

Как отпраздновать Новый год в одиночестве и не грустить: ТОП-3 идеи

Отмечать Новый год в одиночестве - не приговор, а возможность переосмыслить что-то в жизни.

Сегодня мы расскажем, как провести уходящий год наедине с собой и не загрустить.

Читайте книгу или смотрите фильмы

Наконец-то у вас появилось время для себя. Выберите хорошую книгу, которую вы давно хотели прочитать, и проведите ночь за чтением, или же можно устроить марафон тематических новогодних фильмов.

Проведите время активно

Вам никто не запрещает сходить на каток или на концерт в центре города. Одиночество - ваша установка. Не всегда, если вы один - вы одиноки. Помните об этом!

Проанализируйте уходящий год

Вечер 31-го декабря - отличное время для самоанализа. Подумайте о своих главных победах и неудачах. Оцените себя на протяжении всего года. Поставьте цели на следующий.

Напомним,