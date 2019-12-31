Как отпраздновать Новый год в одиночестве и не грустить: ТОП-3 идеи
Отмечать Новый год в одиночестве - не приговор, а возможность переосмыслить что-то в жизни.
Читайте книгу или смотрите фильмы
Наконец-то у вас появилось время для себя. Выберите хорошую книгу, которую вы давно хотели прочитать, и проведите ночь за чтением, или же можно устроить марафон тематических новогодних фильмов.
Проведите время активно
Проанализируйте уходящий год
Вечер 31-го декабря - отличное время для самоанализа. Подумайте о своих главных победах и неудачах. Оцените себя на протяжении всего года. Поставьте цели на следующий.
Напомним,