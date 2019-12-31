Как отпраздновать Новый год в одиночестве и не грустить: ТОП-3 идеи

31 декабря 2020 09:00 Антонина Старовойт
Как отпраздновать Новый год в одиночестве и не грустить: ТОП-3 идеи
Как отпраздновать Новый год в одиночестве и не грустить: ТОП-3 идеи
pixabay.com

Отмечать Новый год в одиночестве - не приговор, а возможность переосмыслить что-то в жизни.

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Сегодня мы расскажем, как провести уходящий год наедине с собой и не загрустить. 

Читайте книгу или смотрите фильмы

Наконец-то у вас появилось время для себя. Выберите хорошую книгу, которую вы давно хотели прочитать, и проведите ночь за чтением, или же можно устроить марафон тематических новогодних фильмов.

Проведите время активно 

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Вам никто не запрещает сходить на каток или на концерт в центре города. Одиночество - ваша установка. Не всегда, если вы один - вы одиноки. Помните об этом!

Проанализируйте уходящий год 

Вечер 31-го декабря - отличное время для самоанализа. Подумайте о своих главных победах и неудачах. Оцените себя на протяжении всего года. Поставьте цели на следующий. 

Напомним,

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