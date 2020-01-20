ТОП-5 главных трендов этого года, которые влюбляют в себя

20 января 2020 12:30 Антонина Старовойт
ТОП-5 главных трендов этого года, которые влюбляют в себя
ТОП-5 главных трендов этого года, которые влюбляют в себя
pixabay.com

Тренды из года в год меняются. Некоторые - удачные, какие-то - откровенная ошибка дизайнеров.

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Сегодня мы расскажем о трендах моды в 2020 году, которые уже успели полюбиться многим ценительницам. 

Юбка на запах 

Советуем обратить внимание на модели с большими пуговицами в районе выреза. Такие юбки вполне вероятно могут войти в классический набор модницы и занять свое место в нем. По расцветке мы советуем останавливать выбор на клетке, поскольку она выглядит свежо и придает образу игривости. 

Свитер с замком

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Да-да, раньше такую одежду часто надевали в село на огород или на лыжи. Но теперь все изменилось. Дизайнеры пересмотрели этот продукт, доработали и сделали в конечном итоге модную вещицу-унисекс. 

V-образный вырез 

Очень женственный вариант летнего образа. Платья из струящейся ткани, топы с глубоким вырезом, блузы с объемными рукавами и декольте - все это сейчас невероятно актуально и модно. 

Цветочный принт 

Возвращаясь к теме принтов, мы не могли не упомянуть цветную расцветку. Она выглядит очень свежо. Однако, вместо крупных и ярких бутонов обратите внимание на мелкие и милые цветочки.

Объемные рукава 

На арену возвращаются тренды 80-ых. Объемные рукава прибавляют романтичности и эксцентричности. Популярно все: платья, блузы, рубашки и даже куртки. Но будьте осторожны: если у вас широкий верх, то будет лучше отказаться от такой затеи. 

Напомним, 

 

 

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