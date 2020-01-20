ТОП-5 главных трендов этого года, которые влюбляют в себя
Тренды из года в год меняются. Некоторые - удачные, какие-то - откровенная ошибка дизайнеров.
Юбка на запах
Советуем обратить внимание на модели с большими пуговицами в районе выреза. Такие юбки вполне вероятно могут войти в классический набор модницы и занять свое место в нем. По расцветке мы советуем останавливать выбор на клетке, поскольку она выглядит свежо и придает образу игривости.
Свитер с замком
V-образный вырез
Очень женственный вариант летнего образа. Платья из струящейся ткани, топы с глубоким вырезом, блузы с объемными рукавами и декольте - все это сейчас невероятно актуально и модно.
Цветочный принт
Возвращаясь к теме принтов, мы не могли не упомянуть цветную расцветку. Она выглядит очень свежо. Однако, вместо крупных и ярких бутонов обратите внимание на мелкие и милые цветочки.
Объемные рукава
На арену возвращаются тренды 80-ых. Объемные рукава прибавляют романтичности и эксцентричности. Популярно все: платья, блузы, рубашки и даже куртки. Но будьте осторожны: если у вас широкий верх, то будет лучше отказаться от такой затеи.
Напомним,