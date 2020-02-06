5 небанальных идей для банальных подарков

Иногда возникает вопрос: а что же подарить на День рождения?

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1. Деньги

Банально: купюры в конвертике. Эдакий атрибут взрослой жизни, особенно любимый среди старшего поколения. И зачем тратиться на ненужную ерунду? Купили открыточку, вложили пару банкнот, хватит. Люди сами знают, на что потратить.

Небанально: деньги с пожеланиями или сундучок сокровищ.

На стикерах или цветной бумаге напишите мотивирующие или забавные советы, предсказания или поздравление. Например, «я принесу тебе много радости» или «потрать меня на мечту». Прикрепите скрепкой каждый стикер к купюре — оригинальный сюрприз готов!

Другой вариант — подарить не денежку, а настоящий клад. В шкатулку-сундучок положите купюры на дно — желательно запаковать деньги в тонкий целлофан. Сверху насыпьте шоколадных монет в золотой оболочке, сладких «изумрудов» и прочих съедобных драгоценностей.

2. Косметика

Банально: подарочный набор или одинокая коробка туалетной воды. Такие вещи дарятся с интенцией «в хозяйстве пригодится, а если не понравится, то передарит».

Небанально: подарить не средство, а маленькую историю.

Способ перекликается с первой идеей про деньги. Оригинальная история оживит любую безликую баночку — и для этого не обязательно быть писателем. Можно поднять настроение владельцу, когда он будет пользоваться подарком: украсить дезодорант надписью «не все супергерои носят плащи! я спасу тебя от неловких ситуаций». Плотно приклейте стикер на упаковку и покройте скотчем, чтобы текст не смылся и не поплыл.

Другой вариант — пофантазировать о «биографии» и прошлом подарка. Сработает с парфюмированными продуктами — экзотический иланг-иланг или восточный сандал проделали немалый путь, чтобы осчастливить владельца благоуханием. Некоторым духам и придумывать ничего не надо: парфюмерияЛалик — это история о ювелирном искусстве и семейной преданности, захватывающая и воодушевляющая.

3. Чашка или футболка с принтом

Банально: надпись или мем, который все уже триста раз увидели в твиттере, инстаграме и одноклассниках. Мы серьезно: майки с анекдотами — это не смешно! И «любимому папе» тоже. Знаете, сколько их, любимых, в такой же на работу ходит.

Небанальной: кастомный принт со скрытым смыслом для адресата.

Сервисы печати наносят предложенные рисунки и надписи на кружки, бутылки, одежду — вариантов множество, так что сложностью может быть разве что необходимость выбрать что-то одно. Рисунок можно создать самому или заказать — особенно здорово, если вам удастся сконтактировать с любимым художником или артером одаряемого. Фанатская тематика, профессиональные или понятные только вам двоим шутки, пожелания и мотивашки — подарок почти так же универсален, как и деньги. Главное — не забыть заняться заранее, чтобы заказ сделали и доставили вовремя.

4. Цветы и сладости

Банально: букет и дорогие конфеты, купленные по акции. Цветы особенно часто покупают, если идут в гости к семье. К столу же! И конфетки вот, на сладкое, и неважно, что половина города их друг другу передарила.

Небанально: объединить в одно.

Да-да, букет из еды. И к столу подойдет куда больше, поскольку не просто место занимает, а выступает полноценным блюдом. Не обязательно подбирать нарядные конфетки: собрать композицию можно хоть из колбасы и картошки фри. Можно абстрагироваться от еды: собрать букет счастья из косметики для мейкап-поклонницы.

5. Брендовые боксы

Банально: коробка с логотипом магазина с чашкой, гелем, конфетами, наполнителем, открыткой (нужное подчеркнуть). И мышка сверху. Купить готовый бокс кажется отличным решением, потому что они красивые и милые, часто с забавным наполнением. Это быстро и удобно. И банально.

Небанально: сделать бокс самому. И мышку сверху.

На бюджетный вариант сгодится коробка из-под обуви — обклейте стенки вырезками из журналов, блестками и мишурой. Бант из запутавшегося дождика — упаковка готова. А что внутри — воля фантазии. Коробочку можно набить сладостями, полезными (и не очень) мелочами, о которых упоминал адресат ранее. Мышку и правда можно сделать самому — свалять из шерсти или слепить из теста. Символ года все-таки.