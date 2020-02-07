ТОП-3 ультрамодные укладки, которые идут всем
Думаете, укладка не для вас и только прибавляет возраста?
Низкий пучок
Вдохновительницей этой укладки все еще остается неподражаемая Виктория Бэкхем. Запомните: чем более небрежен такой пучок, тем более стильно он выглядит.
Высокий хвост
Объем
Помните, как выглядят ваши волосы на утро, если вы заснули с мокрой головой? Объемная укладка - практически тоже самое, но в десятки раз симпатичнее. Если у вас вьющиеся волосы, можно нанести на подсушенные волосы немного мусса, собрать их в нетугой высокий пучок, распустить спустя пару часов и хорошенько взбить руками. Если же они более прямые либо совсем гладкие, придется немного потрудиться. Задействуйте брашинг и плойку большого диаметра, разделив волосы на довольно широкие секции. После надо наклонить голову вниз, взбить локоны пальцами и зафиксировать их лаком.
Напомним,