ТОП-3 ультрамодные укладки, которые идут всем

7 февраля 2020 15:50 Антонина Старовойт
ТОП-3 ультрамодные укладки, которые идут всем

Думаете, укладка не для вас и только прибавляет возраста?

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Сегодня мы расскажем о трех вечных укладках, которые не выходят из моды уже не первое десятилетие. 

Низкий пучок

Вдохновительницей этой укладки все еще остается неподражаемая Виктория Бэкхем. Запомните: чем более небрежен такой пучок, тем более стильно он выглядит. 

Высокий хвост

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Если ваша длина позволяет затянуть тугой хвост аж на затылок, то почему бы не воспользоваться этой возможностью по полной? Правда вот чаще всего прическу могут испортить пушковые волосы, которые выбиваются из гладкого хвоста. В таком случае вам достаточно собрать волосы в хвост, распылить немного лака на ладони и пригладить ними непослушные волоски.

Объем 

Помните, как выглядят ваши волосы на утро, если вы заснули с мокрой головой? Объемная укладка - практически тоже самое, но в десятки раз симпатичнее. Если у вас вьющиеся волосы, можно нанести на подсушенные волосы немного мусса, собрать их в нетугой высокий пучок, распустить спустя пару часов и хорошенько взбить руками. Если же они более прямые либо совсем гладкие, придется немного потрудиться.  Задействуйте брашинг и плойку большого диаметра, разделив волосы на довольно широкие секции. После надо наклонить голову вниз, взбить локоны пальцами и зафиксировать их лаком.

Напомним, 

 

 

 

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