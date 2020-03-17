Как носить белую рубашку: 3 варианта для любого случая жизни

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Блейзер в мужском стиле

Тогда самое время изучить свой гардероб , чтобы запланировать его обновление. Сегодня мы расскажем, что следует выбрать в тандем к белой блузе.

2020 год может ознаменоваться торжественным возвращением классики: роскошный буржуазный стиль снова вернулся на лавры почета. Всем это существенно облегчит жизнь, веда вместо того, чтобы изобретать что-то экстраординарное, мы можем просто надеть голубые джинсы с белоснежной рубашкой и блейзером (черным или шерстяным в клетку) и выглядеть на все сто.

Рукава-оверсайз

Брюки клёш

Попробуйте поиграть с пропорциями. Для этого вы можете сделать ставку на формат рубашки оверсайз с расстегнутыми рукавами, которые будут свободно свисать на запястье. Носите ее вместе со свободными брюками или кюлотами с объемным жакетом.

Брюки клёш - абсолютный тренд этого сезона. А если совместить их вместе с белой рубашкой, то можно получить свежий и лаконичный наряд, который отлично впишется в любой повод для выхода в свет.

Напомним,