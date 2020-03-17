Как носить белую рубашку: 3 варианта для любого случая жизни
Наверняка, вам уже надоели новости о надвигающемся коронавирусе.
Блейзер в мужском стиле
2020 год может ознаменоваться торжественным возвращением классики: роскошный буржуазный стиль снова вернулся на лавры почета. Всем это существенно облегчит жизнь, веда вместо того, чтобы изобретать что-то экстраординарное, мы можем просто надеть голубые джинсы с белоснежной рубашкой и блейзером (черным или шерстяным в клетку) и выглядеть на все сто.
Рукава-оверсайз
Брюки клёш
Брюки клёш - абсолютный тренд этого сезона. А если совместить их вместе с белой рубашкой, то можно получить свежий и лаконичный наряд, который отлично впишется в любой повод для выхода в свет.
Напомним,