Какой оттенок помады выбрать на весну 2020
Тренды меняются из сезона в сезон. Главное - держать руку на пульсе и быть готовым к экспериментам.
Блеск
Прозрачный блеск - отличный топ для матовой помады, к примеру. Сейчас мало кто знает, но прозрачные блески продаются отдельно в магазинах. Их преимущества просто налицо: яркий акцент на губах, эффект глянца и лоска. Единственное, что нужно учитывать, губы могут быть слишком липкими. Также блеск можно наносить и отдельно от помады. Чтобы подготовить губы, нанесите для начала гигиеническую помаду.
Нюд
Цвет фуксии
Если же вы не представляете своей жизни без ярких в ней цветов, обратите внимание на цвет фуксии. Он подчеркнет ваше лицо и придаст образу игривости. Важно заметить, что если губы сильно выделяются на общем фоне, то стоит свести остатки макияжа к минимуму: никаких ярких стрелок и агрессивного контуринга.
Напомним,