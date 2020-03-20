Какой оттенок помады выбрать на весну 2020

Тренды меняются из сезона в сезон. Главное - держать руку на пульсе и быть готовым к экспериментам.

Блеск

Сегодня мы расскажем о трендах на весну 2020, которые смогут покорить ваше сердце и разнообразить образ.

Прозрачный блеск - отличный топ для матовой помады, к примеру. Сейчас мало кто знает, но прозрачные блески продаются отдельно в магазинах. Их преимущества просто налицо: яркий акцент на губах, эффект глянца и лоска. Единственное, что нужно учитывать, губы могут быть слишком липкими. Также блеск можно наносить и отдельно от помады. Чтобы подготовить губы, нанесите для начала гигиеническую помаду.

Нюд

Цвет фуксии

Слишком коричневые, лиловые и красные помады теперь не в тренде. В этом сезоне выбираем максимально схожий оттенок к натуральному или с небольшой розовинкой. Можно также обратить внимание на глянцевый нюд. Но помните: такая помада может отпечатываться.

Если же вы не представляете своей жизни без ярких в ней цветов, обратите внимание на цвет фуксии. Он подчеркнет ваше лицо и придаст образу игривости. Важно заметить, что если губы сильно выделяются на общем фоне, то стоит свести остатки макияжа к минимуму: никаких ярких стрелок и агрессивного контуринга.

Напомним,