Как правильно делать покупки-онлайн: все, что вам нужно знать

1 апреля 2020 11:30 Антонина Старовойт
Как правильно делать покупки-онлайн: все, что вам нужно знать
Как правильно делать покупки-онлайн: все, что вам нужно знать
pixabay.com

Поскольку любимые магазины с вещами закрылись на время карантина, вынужденный шопинг теперь остается совершать только в одном месте - просторах интернета.

Читайте такжеЗвезда Ничто не случается дважды Натали Старынкевич: Моя Аглая стареет красиво!
Сегодня мы поделимся главными советами, как правильно купить понравившееся платье онлайн, чтобы потом его не пришлось возвращать обратно. 

Узнайте все детали стоимости 

Очень часто онлайн-магазины сознательно не указывают дополнительную стоимость за доставку либо услуги самого магазина. Это важный аспект, поскольку так вы можете переплатить на сотню гривен больше. Не бойтесь уточнять напрямую у онлайн-консультанта, какие дополнительные услуги вам необходимо будет еще покрыть. 

Не делайте импульсивных покупок

Читайте такжеБольше не в моде: ТОП-5 антитрендов, о которых стоит забыть
По статистике, покупки вещей онлайн происходят даже более спонтанно, чем в физических магазинах. Связано это с тем, что мы платим картой и не видим фактически, сколько денег у нас остается. Так же красивая картинка дает нам уверенность в том, что эта вещь нужна и нам. Пересмотрите свой гардероб и разберитесь, что вам необходимо, а что может подождать. 

Просмотрите ассортимент 

К пункту выше об импульсивности можно добавить еще и ознакомление со всем ассортиментом. Не спешите купить первую попавшуюся юбку. Уделите внимание качеству и его соотношению к цене. Возможно, под красивой оберткой плачется китайская дешевка с наценкой. 

Напомним, 

 

Облако тегов

стиль мода красота советы Тренды

Материалы по теме

Какие гормоны влияют на наш вес: ТОП-3 показателя
ЗОЖ

Какие гормоны влияют на наш вес: ТОП-3 показателя
Качественное кондиционирование признак хорошего кинозала
Полезные советы

Качественное кондиционирование признак хорошего кинозала
Модный комплект: с чем носить широкие брюки в 2020 году
Lifestyle

Модный комплект: с чем носить широкие брюки в 2020 году
Все было залито кровью: известная украинская актриса сделала откровенное признание
Новости

Все было залито кровью: известная украинская актриса сделала откровенное признание

Популярное на сайте

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)

Популярное видео

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK