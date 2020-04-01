Как правильно делать покупки-онлайн: все, что вам нужно знать
Поскольку любимые магазины с вещами закрылись на время карантина, вынужденный шопинг теперь остается совершать только в одном месте - просторах интернета.
Узнайте все детали стоимости
Очень часто онлайн-магазины сознательно не указывают дополнительную стоимость за доставку либо услуги самого магазина. Это важный аспект, поскольку так вы можете переплатить на сотню гривен больше. Не бойтесь уточнять напрямую у онлайн-консультанта, какие дополнительные услуги вам необходимо будет еще покрыть.
Не делайте импульсивных покупок
Просмотрите ассортимент
К пункту выше об импульсивности можно добавить еще и ознакомление со всем ассортиментом. Не спешите купить первую попавшуюся юбку. Уделите внимание качеству и его соотношению к цене. Возможно, под красивой оберткой плачется китайская дешевка с наценкой.
Напомним,