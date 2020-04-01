Как правильно делать покупки-онлайн: все, что вам нужно знать

Как правильно делать покупки-онлайн: все, что вам нужно знать

Поскольку любимые магазины с вещами закрылись на время карантина, вынужденный шопинг теперь остается совершать только в одном месте - просторах интернета.

Узнайте все детали стоимости

Сегодня мы поделимся главными советами , как правильно купить понравившееся платье онлайн, чтобы потом его не пришлось возвращать обратно.

Очень часто онлайн-магазины сознательно не указывают дополнительную стоимость за доставку либо услуги самого магазина. Это важный аспект, поскольку так вы можете переплатить на сотню гривен больше. Не бойтесь уточнять напрямую у онлайн-консультанта, какие дополнительные услуги вам необходимо будет еще покрыть.

Не делайте импульсивных покупок

Просмотрите ассортимент

По статистике, покупки вещей онлайн происходят даже более спонтанно, чем в физических магазинах. Связано это с тем, что мы платим картой и не видим фактически, сколько денег у нас остается. Так же красивая картинка дает нам уверенность в том, что эта вещь нужна и нам. Пересмотрите свой гардероб и разберитесь, что вам необходимо, а что может подождать.

К пункту выше об импульсивности можно добавить еще и ознакомление со всем ассортиментом. Не спешите купить первую попавшуюся юбку. Уделите внимание качеству и его соотношению к цене. Возможно, под красивой оберткой плачется китайская дешевка с наценкой.

Напомним,