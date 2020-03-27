Звезда Ничто не случается дважды Натали Старынкевич: Моя Аглая стареет красиво!

С понедельника по четверг в 20:00 в эфире телеканала СТБ идет полная версия нашумевшего многосерийного фильма Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды» с долгожданным продолжением!

Ради роли в киноромане актриседовелось «постареть» на полтора десятка лет. А ведь это непросто – видеть, как на твоем лице появляются морщины и возрастные изменения! Актриса поделилась опытом «старения» и призналась, что будет рада - если через 15 лет будет выглядеть как ее Аглая Ильинична.

Натали, ваша героиня Аглая сильно изменится в новых 8 сериях фильма?

Меняются обстоятельства вокруг нее, и вместе с этим, естественно, что-то меняется в ней. Моей героине доведется столкнутся с тяжелыми испытаниями, как и в начале нашего фильма. Аглая разочаруется в людях, которым доверяла и которых считала близкими...

Скажите, что было самым трудным во второй части?

В первых 16-и сериях мы задали довольно высокую планку… И не подвести Оксану Ивановну и всю команду - это стало личным испытанием для меня.

Были моменты, которые не сразу давались?

Есть моменты, которые бывают сложными для артиста, но благо у нас на площадке есть автор сценария и режиссёр в одном лице, которая и помогала нам со всем справляться. Оксана Ивановна никогда не закончит снимать сцену, пока у артиста не получится. Надо просто доверять и внимательно слушать, что тебе говорят.

Что было самым прекрасным на съемках?

Мое безграничное восхищение нашей атмосферой на площадке, потому что это лучшая команда, с которой мне доводилось работать. Здесь особая энергетика, особенные люди, которые влюблены в кино. Каждый человек на площадке очень точно знает свою задачу в этом процессе сотворчества, и справляется с ней блистательно. Мне кажется, что сколотить такую «банду» - это еще один из суперталантов нашего режиссера!

Ваша героиня взрослеет. Какие испытываете ощущения, когда на глазах ваше лицо стареет, появляются морщины…

Это психологически тяжело, ведь мы, девушки, хотим быть красивыми и боремся с морщинами. Моя Аглая Ильинична старше меня на 15 лет, и наш художник по гриму -Саша, каждый день делала мне сложный пластический грим. Раньше я бурчала, теперь говорю ей «спасибо» за терпение! Но знаете, я – это не старая Натали, это взрослая Аглая. Это классно – получить возможность быть другой, быть разной! И если через десять лет я буду выглядеть так, то меня устраивает - моя Аглая стареет красиво!

Удивительно, обычно актрис пугают возрастные роли…

Я благодарна Оксане Ивановне за возможность получить такой опыт! Ведь мне доверили роль взрослой женщины, которая старше меня почти на два десятка лет, а не взяли актрису, которая больше подходит по возрасту. Здорово, это новый интересный опыт.

Смотрите премьеру заключительных 8 эпизодов фильма «Ничто не случается дважды» (проект «Студии Оксаны Байрак», канала СТБ и компании FILM.UA Group) - уже с 30 марта в 20:00 на телеканале СТБ!