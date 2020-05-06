Полная безвкусица: какие сочетания в одежде больше не в моде

Мода очень циклична. И то, что было популярно пару лет назад, уже давно стало моветоном.

Жакет и платье

Сегодня мы расскажем, какие сочетания вещей в одежде давно вышли из моды . Лучше сразу забыть о таких комбинациях, иначе вы рискуете выглядеть на людях просто нелепо.

Многие девушки (особенно, те, кто проводит время в офисе) часто отдают предпочтение именно такому сочетанию в одежде. По их мнению, приталенный пиджак вместе с платьем-футляром создадут образ уверенной в себе и стильной молодой женщины. На самом же деле, они только придают вам нелепости и некой провинциальности. Если вам так хочется что-то надеть сверху платья, то лучше отдайте предпочтение воздушным текстурам либо оверсайз. К примеру, пиджак в мужском стиле и прямое платье создадут более модный и эстетичный образ.

Пиджак и джинсы-скинни

Рваные джинсы и майка

Джинсы-скинни уже давно вышли из любых модных канонов. На смену им давно пришли более свободные модели, которые не будут акцентировать внимание на ваших бедрах, ногах и ягодицах. Приталенный же пиджак вместе с такими джинсами и вовсе становится убийством для дизайнеров и стилистов. Если вы хотите правильно сочетать эти две базовые вещи, тогда обязательно попробуйте выбрать оверсайз пиджак и джинсы клеш либо широкие.

Рваные джинсы также уже давно не в моде. Не тешьте себя мнимыми надеждами снова надеть эту модель в ближайшее время. С майками дела обстоят аналогично. Если вы хотите продемонстрировать свой вкус, отдайте предпочтение тем же широким джинсам с акцентом на талии и классической базовой футболке, которая подчеркнет ваш вкус.

Мини-юбка и облегающий топ

Такое сочетание по меньшей мере выглядит пошло. А о стиле тут речи вообще идти не может. Джинсовые мини-юбки уже давно не в моде, а облегающий топ лучше совмещать с более спортивным стилем. К примеру, он неплохо работает вместе с джинсами на завышенной талии и маленькими каблуками с квадратным носком. А если вы так хотите похвастаться ногами в мини-юбке, то отдайте предпочтение другой фактуре - экокоже.

Напомним,