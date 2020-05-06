Полная безвкусица: какие сочетания в одежде больше не в моде

6 мая 2020 11:30 Антонина Старовойт
Полная безвкусица: какие сочетания в одежде больше не в моде
Полная безвкусица: какие сочетания в одежде больше не в моде
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Мода очень циклична. И то, что было популярно пару лет назад, уже давно стало моветоном.

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Сегодня мы расскажем, какие сочетания вещей в одежде давно вышли из моды. Лучше сразу забыть о таких комбинациях, иначе вы рискуете выглядеть на людях просто нелепо. 

Жакет и платье 

Многие девушки (особенно, те, кто проводит время в офисе) часто отдают предпочтение именно такому сочетанию в одежде. По их мнению, приталенный пиджак вместе с платьем-футляром создадут образ уверенной в себе и стильной молодой женщины. На самом же деле, они только придают вам нелепости и некой провинциальности. Если вам так хочется что-то надеть сверху платья, то лучше отдайте предпочтение воздушным текстурам либо оверсайз. К примеру, пиджак в мужском стиле и прямое платье создадут более модный и эстетичный образ. 

Пиджак и джинсы-скинни

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Джинсы-скинни уже давно вышли из любых модных канонов. На смену им давно пришли более свободные модели, которые не будут акцентировать внимание на ваших бедрах, ногах и ягодицах. Приталенный же пиджак вместе с такими джинсами и вовсе становится убийством для дизайнеров и стилистов. Если вы хотите правильно сочетать эти две базовые вещи, тогда обязательно попробуйте выбрать оверсайз пиджак и джинсы клеш либо широкие. 

Рваные джинсы и майка 

Рваные джинсы также уже давно не в моде. Не тешьте себя мнимыми надеждами снова надеть эту модель в ближайшее время. С майками дела обстоят аналогично. Если вы хотите продемонстрировать свой вкус, отдайте предпочтение тем же широким джинсам с акцентом на талии и классической базовой футболке, которая подчеркнет ваш вкус. 

Мини-юбка и облегающий топ 

Такое сочетание по меньшей мере выглядит пошло. А о стиле тут речи вообще идти не может. Джинсовые мини-юбки уже давно не в моде, а облегающий топ лучше совмещать с более спортивным стилем. К примеру, он неплохо работает вместе с джинсами на завышенной талии и маленькими каблуками с квадратным носком. А если вы так хотите похвастаться ногами в мини-юбке, то отдайте предпочтение другой фактуре - экокоже. 

Напомним, 

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