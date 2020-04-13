Какой тренч надеть этой весной: ТОП-3 актуальных модели

13 апреля 2020 11:30 Антонина Старовойт
Какой тренч надеть этой весной: ТОП-3 актуальных модели
Какой тренч надеть этой весной: ТОП-3 актуальных модели
pixabay.com

Мода не стоит на месте, поэтому следует отслеживать каждое новое веяние, чтобы всегда выглядеть на все 100%.

Читайте такжеМакияж для пигментной кожи: главные советы
Сегодня мы расскажем о трех моделях тренчей, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне. Уверяем: результат восторженных взглядов не заставит себя ждать. 

Длина в пол 

Важно: данная модель отлично подойдет для стройных высоких девушек, с подтянутым телом и крепким ногами. Длинный тренч - настоящий хит этого сезона. Он собрал в себе все модные веяние последних лет: и длина, и фасон (нараспашку), и цветовая гамма (все нюдовые оттенки). Такой привет из 90-х - настоящий модный бум, который вдохновит многих девушек на новые свершения. 

Кожаный 

Читайте такжеКак избавиться от беспокойства: 4 практических совета
Хоть кожа сама по себе сейчас не в почете, но вот ее заменитель - эко-кожа - сейчас бьет все рекорды популярности. И если раньше нас не удивляли кожаные штаны, куртки и даже сарафаны, то от верхней одежды мы такого не ждали. Но после увиденного заявленного тренда поняли: это настоящее попадание в точку. В моде как аскетичный черный плащ по моде 90-х, так и роскошный замшевый с перфорацией. Под такую модель отлично подойдет легкий макияж с мощным акцентом на губы либо глаза. Поэтому советуем заранее научиться рисовать острые стрелки и обводить красным карандашом губы. 

Объемный 

Объемный тренч - находка для всех девушек, кто хочет скрыть погрешности в фигуре. Вы можете сочетать его буквально со всем. Длинные юбки А-образного силуэта, притащенные платья либо штаны-дудочки - все это сыграет отлично с легким объемным тренчем. Достаточно только попробовать воплотить это сочетание в жизнь. 

Напомним,

Облако тегов

мода красота советы Тренды

Материалы по теме

Как не навредить фигуре при правильном питании и выпить на вечеринке: ТОП-5 советов
ЗОЖ

Как не навредить фигуре при правильном питании и выпить на вечеринке: ТОП-5 советов
Почему алкоголь так вреден для кожи: 3 главные причины
Lifestyle

Почему алкоголь так вреден для кожи: 3 главные причины
Как правильно использовать кокосовое масло, чтобы забыть о проблемах с внешним видом
Lifestyle

Как правильно использовать кокосовое масло, чтобы забыть о проблемах с внешним видом
Фирменный рецепт итальянской паски "Мона Лиза" от Гены Витера
Еда и рецепты

Фирменный рецепт итальянской паски "Мона Лиза" от Гены Витера

Популярное на сайте

Больше не в моде: 4 варианта маникюра, о котором стоит забыть

Больше не в моде: 4 варианта маникюра, о котором стоит забыть
Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион

ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион
Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 06.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 06.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK