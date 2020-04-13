Какой тренч надеть этой весной: ТОП-3 актуальных модели
Мода не стоит на месте, поэтому следует отслеживать каждое новое веяние, чтобы всегда выглядеть на все 100%.
Длина в пол
Важно: данная модель отлично подойдет для стройных высоких девушек, с подтянутым телом и крепким ногами. Длинный тренч - настоящий хит этого сезона. Он собрал в себе все модные веяние последних лет: и длина, и фасон (нараспашку), и цветовая гамма (все нюдовые оттенки). Такой привет из 90-х - настоящий модный бум, который вдохновит многих девушек на новые свершения.
Кожаный
Объемный
Объемный тренч - находка для всех девушек, кто хочет скрыть погрешности в фигуре. Вы можете сочетать его буквально со всем. Длинные юбки А-образного силуэта, притащенные платья либо штаны-дудочки - все это сыграет отлично с легким объемным тренчем. Достаточно только попробовать воплотить это сочетание в жизнь.
Напомним,