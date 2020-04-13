Какой тренч надеть этой весной: ТОП-3 актуальных модели

Мода не стоит на месте, поэтому следует отслеживать каждое новое веяние, чтобы всегда выглядеть на все 100%.

Длина в пол

Сегодня мы расскажем о трех моделях тренчей, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне. Уверяем: результат восторженных взглядов не заставит себя ждать.

Важно: данная модель отлично подойдет для стройных высоких девушек, с подтянутым телом и крепким ногами. Длинный тренч - настоящий хит этого сезона. Он собрал в себе все модные веяние последних лет: и длина, и фасон (нараспашку), и цветовая гамма (все нюдовые оттенки). Такой привет из 90-х - настоящий модный бум, который вдохновит многих девушек на новые свершения.

Кожаный

Объемный

Хоть кожа сама по себе сейчас не в почете, но вот ее заменитель - эко-кожа - сейчас бьет все рекорды популярности. И если раньше нас не удивляли кожаные штаны, куртки и даже сарафаны, то от верхней одежды мы такого не ждали. Но после увиденного заявленного тренда поняли: это настоящее попадание в точку. В моде как аскетичный черный плащ по моде 90-х, так и роскошный замшевый с перфорацией. Под такую модель отлично подойдет легкий макияж с мощным акцентом на губы либо глаза. Поэтому советуем заранее научиться рисовать острые стрелки и обводить красным карандашом губы.

Объемный тренч - находка для всех девушек, кто хочет скрыть погрешности в фигуре. Вы можете сочетать его буквально со всем. Длинные юбки А-образного силуэта, притащенные платья либо штаны-дудочки - все это сыграет отлично с легким объемным тренчем. Достаточно только попробовать воплотить это сочетание в жизнь.

Напомним,