Универсальные платья на все случаи жизни: ТОП-4 фасона

3 апреля 2020 11:00 Антонина Старовойт
Универсальные платья на все случаи жизни: ТОП-4 фасона
Универсальные платья на все случаи жизни: ТОП-4 фасона
pixabay.com

Платья - настоящее женское оружие, которое может правильно выстрелить при желании.

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Сегодня пришло время рассказать о четырех фасонах, которые заставят вас влюбиться в платья раз и навсегда. 

Винтаж

Винтажный стиль - капельная классика, которая кочует от сезона к сезону, тренда к тренду и, в общем-то, не особо зависит от того, что сейчас на пике популярности. Винтаж сам диктует законы. Когда мы говорим о винтажном платье, то прежде всего имеем ввиду платья в темно-синих оттенках с мелкими цветочками. А еще лучше - красной помадой на губах. 

Комбинация

 

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Комбинация - более домашний, но тоже невероятно красивый и женственный выбор в пользу комфорта. Важно: данная модель лучше смотрится без бра, поэтому девушкам с большой грудью такое платье может не подойти. А вот для остальных такое платье лучше выбирать из шелка и в пастельной расцветке. 

Вязаное 

Трикотажное платье длины миди или мидакси такое уютное, что его не захочется снимать. Помимо этого, его можно носить как в квартире, так и на прогулке в сторону магазина. И даже на работу. По-настоящему универсальное платье, которое не заставляет чувствовать себя дискомфортно и дарить ощущение свободы. Выбор расцветки остается за вами. 

Свободное хлопковое 

Нужно избавляться от стереотипа, что оно подойдет только для моря. На самом деле, это вовсе не так. К примеру, дома такое платье с открытыми плечами выглядит еще более уместно, а его фасон обеспечит комфорт.

Напомним, 

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