Универсальные платья на все случаи жизни: ТОП-4 фасона

Платья - настоящее женское оружие, которое может правильно выстрелить при желании.

Винтаж

Сегодня пришло время рассказать о четырех фасонах , которые заставят вас влюбиться в платья раз и навсегда.

Винтажный стиль - капельная классика, которая кочует от сезона к сезону, тренда к тренду и, в общем-то, не особо зависит от того, что сейчас на пике популярности. Винтаж сам диктует законы. Когда мы говорим о винтажном платье, то прежде всего имеем ввиду платья в темно-синих оттенках с мелкими цветочками. А еще лучше - красной помадой на губах.

Комбинация

Вязаное

Комбинация - более домашний, но тоже невероятно красивый и женственный выбор в пользу комфорта. Важно: данная модель лучше смотрится без бра, поэтому девушкам с большой грудью такое платье может не подойти. А вот для остальных такое платье лучше выбирать из шелка и в пастельной расцветке.

Трикотажное платье длины миди или мидакси такое уютное, что его не захочется снимать. Помимо этого, его можно носить как в квартире, так и на прогулке в сторону магазина. И даже на работу. По-настоящему универсальное платье, которое не заставляет чувствовать себя дискомфортно и дарить ощущение свободы. Выбор расцветки остается за вами.

Свободное хлопковое

Нужно избавляться от стереотипа, что оно подойдет только для моря. На самом деле, это вовсе не так. К примеру, дома такое платье с открытыми плечами выглядит еще более уместно, а его фасон обеспечит комфорт.

Напомним,