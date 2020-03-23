Жди меня. Украина: история матери-кукушки и встреча брошенных детей

В понедельник, 23 марта, в 15:50 в эфир телеканала «Интер» выйдет новый выпуск программы «Жди меня. Украина».

Телезрители узнают итоги расследования, которое провели журналисты проекта, а также услышат горькую историю трех братьев, брошенных матерью в раннем детстве.

Александр Швец из Хмельницкого никогда не видел своих биологических родителей. И обратился за помощью в редакцию программы «Жди меня. Украина». «Когда мне было 6 месяцев, моя мать, Швец Раиса Владимировна, сдала меня под расписку на полгода в детский дом, но так и не вернулась за мной, – рассказал Саша в студии программы. – Эту историю мне рассказали воспитатели учреждения. По их словам, они разыскивали мать, но найти так и не смогли. Известно лишь то, что у меня есть два родных брата – Юрий и Андрей. Один на четыре года старше меня, а второй – на два. Сейчас я один, и мне так хотелось бы узнать о судьбе родителей и найти хоть кого-то из родственников».

Первым делом команда «Жди меня. Украина» проверила адрес, который оставила Раиса Владимировна в детдоме много лет назад. Журналисты проекта обзвонили множество людей, проехали тысячи километров по селам Николаевской области, чтобы хоть что-то узнать о семье Швец. И поиски увенчались успехом! Они нашли место жительства Сашиной бабушки и двух его теток. Одна из них, Юрченко Зинаида Валентиновна, до сих пор с болью вспоминает о сестре Раисе.

«У меня двое братьев и три сестры: одна живет в соседнем селе и присматривает за нашей больной мамой, вторая переехала в Беларусь, а вот куда делась Раиса – не знаю, – рассказывает Зинаида Валентиновна. – В нашей семье с Раисой были очень напряженные отношения. Никогда мы с ней не находили общий язык. Она всегда была непослушной, практически не бывала дома, поэтому ей больше всех попадало от родителей».

Но самое страшное преступление, по словам Зинаиды, которое совершила Раиса перед своей семьей и перед Богом, – когда бросила трех сыновей: «У нее было трое детей: Саша, Андрей и Юра. Какое-то время они жили в селе с нашей мамой, а потом уехали в Черновицкую область. Когда Рая вернулась, то сказала, что оставила детей в интернате. Позже выяснилось, что она их просто выкинула, как щенят, прямо в поле. Младшему не было еще и года. Мимо по дороге шел какой-то человек, услышал крики и плач и отвел детей в интернат. Просто ужас! Родители ее тогда выгнали из дома. Мы долго не знали, где она, а потом она написала письмо, что живет в Архангельской области, вышла там замуж. Но в 1992 году связь прервалась. Рая просто перестала отвечать на наши письма».

Все это время родня могла только догадываться, как там их племянники и внуки. Что с ними? Где они? Кто их приютил? Может, их усыновили какие-то добрые люди? Такая неизвестность длилась много лет, пока двое братьев Швец самостоятельно не разыскали Зину. Уже, конечно, не мальчишки, а взрослые мужчины. «Первым приехал Юра, я его сразу узнала, потому что он очень на сестру похож, позже нашел нас и Андрей, – вспоминает Зинаида. – А вот о Саше мы ничего не слышали, а так хотелось бы его обнять!»

К сожалению, сама Зинаида Валентиновна не смогла приехать на встречу с Сашей. А вот Юрий Швец, как только узнал, что нашелся его брат, сразу же собрался в дорогу. Но в студии программы «Жди меня. Украина» братьев ждет не только долгожданная встреча. Впервые в жизни они узнают о том, почему так сложилась их судьба, где живет их мама и есть ли у них родственники в другой стране.

Трагичную историю семьи Швец и трогательную встречу братьев, а также другие истории поисков смотрите в понедельник, 23 марта, в 15:50 на телеканале «Интер» – в новом выпуске программы «Жди меня. Украина».