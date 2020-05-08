Быстрая укладка для начинающих: как создать локоны за 5 минут
8 мая 2020 11:30
Быстрая укладка для начинающих: как создать локоны за 5 минут
Для того, чтобы создать шикарную прическу вовсе не нужно заканчивать курсы парикмахера. Достаточно просто проявить немного желания.
локоны в домашних условиях. Эта универсальная прическа подчеркнет вашу яркую внешность и создаст элегантный образ как для деловых встреч, так и для свиданий.
Вам необходимо взять:
- фен,
- утюжок для волос или плойка,
- косметические средства для укладки
- Укладка делают по правилам на чистые влажные волосы.
- После того, как вы помоете голову шампунем, обязательно нанесите кондиционер. Это поможет придать волосам гладкости.
- Расчешите волосы и слегка высушите их феном.
- Подберите предварительно подходящее средство для укладки. К примеру, крем для большего объема либо лосьон для волос.
- Тщательно нанесите средство на едва мокрые волосы.
- Затем начните высушивать волосы феном, расчесывая их руками у корней.
- После этого возьмите утюжок либо плойку и начните завивать постепенно волосы. Делать это необходимо в направлении от лица.
- По итогу у вас должен появиться эффект легкой небрежности и взъерошенных волос.
- Чтобы добавить изюминки для укладки, отделите лобовые пряди воском.
Напомним,