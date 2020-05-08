Быстрая укладка для начинающих: как создать локоны за 5 минут

8 мая 2020 11:30 Антонина Старовойт
Быстрая укладка для начинающих: как создать локоны за 5 минут
Быстрая укладка для начинающих: как создать локоны за 5 минут
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Для того, чтобы создать шикарную прическу вовсе не нужно заканчивать курсы парикмахера. Достаточно просто проявить немного желания.

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Сегодня мы расскажем, как быстро создать красивые локоны в домашних условиях. Эта универсальная прическа подчеркнет вашу яркую внешность и создаст элегантный образ как для деловых встреч, так и для свиданий. 

Вам необходимо взять: 

  • фен,
  • утюжок для волос или плойка,
  • косметические средства для укладки

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Как быстро создать укладку?

  1.   Укладка делают по правилам на чистые влажные волосы.
  2. После того, как вы помоете голову шампунем, обязательно нанесите кондиционер. Это поможет придать волосам гладкости.  
  3. Расчешите волосы и слегка высушите их феном.
  4. Подберите предварительно подходящее средство для укладки. К примеру, крем для большего объема либо лосьон для волос. 
  5. Тщательно нанесите средство на едва мокрые волосы. 
  6. Затем начните высушивать волосы феном, расчесывая их руками у корней. 
  7. После этого возьмите утюжок либо плойку и начните завивать постепенно волосы. Делать это необходимо в направлении от лица. 
  8. По итогу у вас должен появиться эффект легкой небрежности и взъерошенных волос. 
  9. Чтобы добавить изюминки для укладки, отделите лобовые пряди воском. 

Напомним, 

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