Как правильно рисовать стрелки для разных типов глаз

10 июня 2020 11:30 Антонина Старовойт
Как правильно рисовать стрелки для разных типов глаз
Как правильно рисовать стрелки для разных типов глаз
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Искусство рисовать стрелки невероятно сложное, но вместе с этим захватывающее и интересное.

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Предлагаем вам подобрать идеальную форму стрелок специально под ваш глаз, чтобы выглядеть бесподобно в любой ситуации. 

Круглые глаза 

Проведите стрелку вдоль контура по линии роста ресниц. От трети глаза и до внешнего уголка начните утолщать стрелку, чтобы она визуально выглядела более длинной. Затем заведите ее немного дальше естественного контура. 

Выпуклые глаза 

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Глубоко посаженные глаза просто подчеркнуть при помощи небольших хитростей в макияже. Главный акцент должен быть сделан на линии роста верхних ресниц. Если вы хотите удлинить глаза, уведите кончик вашей стрелки подальше от контура глаза к вискам. Постепенно утолщайте стрелку возле внешних углов глаз. Это поможет визуально создать иллюзию более симметричных глаз. 

Раскосые глаза 

Азиатский тип внешности также может красиво демонстрировать стрелки. Для того, чтобы стрелки были заметны на подобном типе глаз, выведите их далеко за внешние уголки. В случае, если внешние углы опущены, приподнимите хвостик стрелки вверх. Это поможет нарисовать ее четко по контуру. Главное - вывести ее за уголки. 

Нависшее веко 

Из-за нависших век заметить на лице тонкие стрелки практически невозможно. Поэтому на помощь приходят толщина и графика. Рисовать стрелку необходимо по линии роста ресниц. Это поможет избежать попадания продукта слишком далеко на веко. Также вы избежите смазывания. Рисовать стрелку нужно дальше естественного контура. А хвостик ее следует делать длиннее линии роста ресниц. 

Напомним, 

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