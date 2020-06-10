Как правильно рисовать стрелки для разных типов глаз
Искусство рисовать стрелки невероятно сложное, но вместе с этим захватывающее и интересное.
Круглые глаза
Проведите стрелку вдоль контура по линии роста ресниц. От трети глаза и до внешнего уголка начните утолщать стрелку, чтобы она визуально выглядела более длинной. Затем заведите ее немного дальше естественного контура.
Выпуклые глаза
Раскосые глаза
Азиатский тип внешности также может красиво демонстрировать стрелки. Для того, чтобы стрелки были заметны на подобном типе глаз, выведите их далеко за внешние уголки. В случае, если внешние углы опущены, приподнимите хвостик стрелки вверх. Это поможет нарисовать ее четко по контуру. Главное - вывести ее за уголки.
Нависшее веко
Из-за нависших век заметить на лице тонкие стрелки практически невозможно. Поэтому на помощь приходят толщина и графика. Рисовать стрелку необходимо по линии роста ресниц. Это поможет избежать попадания продукта слишком далеко на веко. Также вы избежите смазывания. Рисовать стрелку нужно дальше естественного контура. А хвостик ее следует делать длиннее линии роста ресниц.