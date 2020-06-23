Тренды 2020: какие вещи вы будете носить этим летом

Мода меняется из сезона в сезон. Именно поэтому трудно понять, какие вещи носить этим летом.

Юбка из денима

К счастью, модные дома не оставили нас наедине с этим нелегким выбором , а подсказали несколько отличных сочетаний в одежде, которые сделают наш образ ярким и стильным.

Хоть сейчас все же более популярные мини-юбки, мы рекомендуем обратить внимание и на более строгие варианты. При этом они обязательно должны быть тоже из Дениса. К примеру, юбка-карандаш с боковым вырезом отлично подойдет для ежедневных прогулок, а также - важных мероприятий.

Платье с декольте

Цепь на шее

При чем в этом году вырез декольте трансформировался в новые веяния и примеры. К примеру, мировые стилисты предлагают выйти за рамки общепринятого и начать экспериментировать с формами и цветами. Попробуйте надеть черное короткое платье с графичным вырезом в районе груди.

Массивная цепь также тренд сезона. Но помните, что при этом вы должны сохранять четкий баланс, чтобы не перегружать образ. Поэтому сочетать такой аксессуар лучше всего с вещами нейтральных оттенков, а также очками четкой формы.

Босоножки на тонких ремешках

Не знаете, что обуть в этом сезоне? Присмотритесь к босоножкам на тонком каблучке. Такая модель поможет вам выглядеть интересно и стильно. Важно: ремни босоножек необходимо завязать поверх брюк.

Напомним,