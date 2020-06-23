Тренды 2020: какие вещи вы будете носить этим летом
Мода меняется из сезона в сезон. Именно поэтому трудно понять, какие вещи носить этим летом.
Юбка из денима
Хоть сейчас все же более популярные мини-юбки, мы рекомендуем обратить внимание и на более строгие варианты. При этом они обязательно должны быть тоже из Дениса. К примеру, юбка-карандаш с боковым вырезом отлично подойдет для ежедневных прогулок, а также - важных мероприятий.
Платье с декольте
Цепь на шее
Массивная цепь также тренд сезона. Но помните, что при этом вы должны сохранять четкий баланс, чтобы не перегружать образ. Поэтому сочетать такой аксессуар лучше всего с вещами нейтральных оттенков, а также очками четкой формы.
Босоножки на тонких ремешках
Не знаете, что обуть в этом сезоне? Присмотритесь к босоножкам на тонком каблучке. Такая модель поможет вам выглядеть интересно и стильно. Важно: ремни босоножек необходимо завязать поверх брюк.
Напомним,