Они сведут его с ума: ТОП-4 модели обуви, которые нравятся мужчинам

Думаете, мужчины не обращают внимание на вашу обувку? Как бы не так - они очень даже настроены ее разглядывать. Более того, у них появились фавориты.

Мюли

Не секрет, что мужчины первым дело обращают внимание на женскую обувь . И вот уже она будет одним из маловажных критериев, который поможет или навредит вашим отношениям. Предлагаем узнать просто сейчас, от какой обуви мужчины не могут сдерживать себя в руках.

Мюли выглядят очень интересно и стильно. Все чаще на улицах города можно встретить модниц, обутых именно в этот тренда лета. К слову, выбирать есть из чего: мюли могут быть как лакированными, вельветовыми, так и более просторным, чтобы кожа могла дышать. Мужчин особенно привлекает открытая пятка сзади. Поэтому обязательно возьмите эту обувь себе на заметку. А еще раньше - позаботьтесь об эстетичном виде ваших пяток.

Босоножки на тонких ремнях

Слингбэки

Главный тренд этого лета не теряет своих позиций и в мужских глазах. К примеру, нагота ног, подчеркнутая элегантными босоножками, кажется парню крайне соблазнительной. Но стоит помнить: от ленточек лучше отказаться. Такой фасон обуви уже давно изжил себя.

О такой обуви (а точнее ее названии) слышало далеко не так много девушек. А зря! Мужчины поголовно приходят в восторг от этого фасона туфлей. Такая обувь не имеет задника с перемычкой, поэтому частично может быть похожа и на мюли. На свидание с парнем выбирает такую обувь в лаковом оформлении, чтобы продемонстрировать не только нежность, но и стойкость вашего характера.

Мини-каблуки

В другом названии - kitten heels. Еще пару сезонов назад такая обувь дала жару всем остальным фасонам. Этим летом они также продолжают оставаться актуальным, но только как подвид слингбэков либо мюль. Лучше всего сочетать их с брючными костюмами и однотонной белой или черной футболкой. "Вау-эффект" гарантирован.

Напомним,