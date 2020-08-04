Больше не в моде: от какого фасона брюк вам необходимо избавиться немедленно
Хочется покорить этот мир в одних только брюках? Внимательно изучите, какие фасоны уже давно пора выкинуть на помойку.
Капри
Капри – это вообще недоразумение в мире одежды. До кюлотов они не дотягивают, а как шорты уже не вписываются. Такие брюки уродуют любую ногу, визуально делая ее более короткой и полной. Лучше заменить капри на брюки широкого кроя.
Брюки с низкой посадкой
Джеггинсы
Пару лет назад джеггинсы били все топы по популярности. Их носили все: и полные, и худенькие. Но по факту, такой фасон якобы модернизированных леггинсов далеко не красит ни одну фигуру. Хотите исправить ситуацию – купите просто джинсы скинни, которые будут расширяться к низу.
Шаровары
Не путать с бермудами. Бермуды - это очень хорошо. А шаровары - элемент из гардероба танцоров-народников. Их невозможно сочетать ни с чем. Поэтому в таких случаях лучше просто оставить эту затею и прикупить нечто более модное. К примеру, кюлоты.
Напомним,