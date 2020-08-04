Больше не в моде: от какого фасона брюк вам необходимо избавиться немедленно

Больше не в моде: от какого фасона брюк вам необходимо избавится немедленно

Хочется покорить этот мир в одних только брюках? Внимательно изучите, какие фасоны уже давно пора выкинуть на помойку.

Капри

Мода имеет свойство весьма быстро меняться и перетекать из одной формы в другую. Это же касается и брюк, некоторые из которых уже давно устарели.

Капри – это вообще недоразумение в мире одежды. До кюлотов они не дотягивают, а как шорты уже не вписываются. Такие брюки уродуют любую ногу, визуально делая ее более короткой и полной. Лучше заменить капри на брюки широкого кроя.

Брюки с низкой посадкой

Джеггинсы

Хоть Бритни Спирс и продолжает носить низкую посадку, в мире современной моды такие брюки уже давно не котируются. Здесь есть множество причин: от банального "вышли из моды" до "уродует фигуру". И то, и то - правда. Поэтому обязательно берите брюки на обычной либо высокой посадке, чтобы не выглядеть комично.

Пару лет назад джеггинсы били все топы по популярности. Их носили все: и полные, и худенькие. Но по факту, такой фасон якобы модернизированных леггинсов далеко не красит ни одну фигуру. Хотите исправить ситуацию – купите просто джинсы скинни, которые будут расширяться к низу.

Шаровары

Не путать с бермудами. Бермуды - это очень хорошо. А шаровары - элемент из гардероба танцоров-народников. Их невозможно сочетать ни с чем. Поэтому в таких случаях лучше просто оставить эту затею и прикупить нечто более модное. К примеру, кюлоты.

Напомним,