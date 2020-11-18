Ведущая Аманда Ироанья раскрыла секрет создания идеальной формы

Эксклюзив 18 ноября 2020 00:00 Александр Кива
Ведущая Аманда Ироанья раскрыла секрет создания идеальной формы
Ведущая Аманда Ироанья раскрыла секрет создания идеальной формы
пресс-служба

Модель и соведущая шоу «Оттак Мастак» на канале НЛО TV Аманда Ироанья раскрыла секрет идеальной формы.

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По словам Аманды Ироаньи, сейчас она на 80% создала форму своей мечты, поэтому пока не собирается останавливаться.

Ведущая советует следовать ее плану тренировок и питания, если хотите достичь желанной физической формы.

А именно:

  • 2,5 л воды без газа в день. От газировки давно отказалась, редкость, но бывает захочется;
  • Три полноценных приёма пищи. Из-за графика иногда нарушаю, тут ещё работаю над собой;
  • Все сладости (это мой наркотик) только после еды. Всегда;
  • Тренировки силовые два раза в неделю и танцы – 2 раза в неделю, стабильно.

По словам Аманды, самое важное правило: все делать в удовольствие и интуитивно.

«Если у меня нет настроения тренироваться, я себя не насилую, ибо толку все равно не будет», – говорит девушка.

Также ведущая советует не насиловать себя диетами, а время от времени баловать организм вкусненьким.

«Я не отказываю себе в лакомствах. При этом тихо истекаю слюной и не схожу с ума без вредной еды, так как это мой осознанный выбор от неё отказаться. Она у меня не вызывает аппетита. Даже, если захотелось – ем в удовольствие и не занимаюсь самоедство последующие дни», – призналась модель.

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