Зеркальная дата 12.02.2021: что категорически нельзя делать в этот день?
12 января отмечается не только Китайский Новый год, но еще и зеркальная дата – 12.02.2021 (читается одинаково в обе стороны).
Не подходит день для заключения брака и медицинских процедур, путешествий и собраний. Покупка транспорта и компьютерной техники обернется неприятностями из-за ретроградного Меркурия. Можно также ожидать погодных катаклизмов,– очертила Виктория возможные проблемы.
По ее словам, зеркальная дата все же дает больше возможностей.
Например, вы можете успешно изменить в себе что-нибудь, обновиться, начать новое дело, достичь прогресса.
Двойки, которых много в сегодняшней дате, создают проблемы, болезни и задержки, что было актуально для прошлого года. Но вместе с единицами число превращается в возможности – пора начать заботиться о себе после довольно сложного года.
Напомним,