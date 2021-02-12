Зеркальная дата 12.02.2021: что категорически нельзя делать в этот день?

12 февраля 2021 11:30 Алла Лысак
Зеркальная дата 12.02.2021: что категорически нельзя делать в этот день?
Зеркальная дата 12.02.2021: что категорически нельзя делать в этот день?
pixabay.com

12 января отмечается не только Китайский Новый год, но еще и зеркальная дата – 12.02.2021 (читается одинаково в обе стороны).

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Виктория Хилинич, специализирующаяся на учении фэн-шуй, рассказала журналистам, как правильно провести день украинцам.

Не подходит день для заключения брака и медицинских процедур, путешествий и собраний. Покупка транспорта и компьютерной техники обернется неприятностями из-за ретроградного Меркурия. Можно также ожидать погодных катаклизмов,
– очертила Виктория возможные проблемы.

По ее словам, зеркальная дата все же дает больше возможностей.

Например, вы можете успешно изменить в себе что-нибудь, обновиться, начать новое дело, достичь прогресса. 

Двойки, которых много в сегодняшней дате, создают проблемы, болезни и задержки, что было актуально для прошлого года. Но вместе с единицами число превращается в возможности – пора начать заботиться о себе после довольно сложного года.

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День желательно провести так, чтобы избавиться от того, что больше не приносит вам удовольствия, заявить о своих правах и желаниях. Учитесь быть независимыми, если еще не стали. Найдите способ доверять себе, советует специалист.

Напомним,

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