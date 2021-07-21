Сразу 8 советов, которые помогут вам сохранить окрашенные волосы крепкими и шелковистыми!

Не торопитесь использовать шампунь

Специалисты советуют мыть голову с шампунем как минимум через 48 часов после окрашивания, а лучше это сделать, когда пройдет 72 часа после данной процедуры.

До этого вы можете очищать волосы при помощи кондиционера.

Используйте шампунь и кондиционер без сульфатов

Сульфаты могут быть вредными для волос и кожи головы, поскольку смывают естественные жиры. В долгосрочной перспективе это может привести к уязвимости волос к негативным факторам внешней среды.

Не мойте голову в горячей воде

Горячая вода способствует раскрытию кутикулы волос, так быстрее вымывается цвет.

Оптимальным вариантом станет прохладная вода.

Ухаживаем за окрашенными волосами правильно / pixabay.com

Защитите волосы во время выпрямления

Щипцы повреждают волосы, делают их менее блестящими и сильными. Чтобы снизить влияние высокой температуры, используйте защитные средства.

Мойте волосы реже

Излишне частое мытье волос наносит существенный вред: подкожное сало вымывается, жир начинает вырабатываться в большем количестве.

Используйте специализированную косметику для окрашенных волос

Специализированные шампуни и кондиционеры помогают сохранить цвет!

Регулярно подрезайте кончики волос

Защищайте волосы от воздействия ультрафиолета

Более здоровые волосы дольше сохраняют цвет после окрашивания, а кончики физиологически часто становятся сухими и ломкими, соответственно, цвет вымывается быстрее.

В летний период используйте средства по уходу за волосами с защитным фильтром! Сильный ультрафиолет влияет на волосы губительно.

Ухаживаем за окрашенными волосами правильно / pixabay.com

Напомним,