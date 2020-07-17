Насколько опасна катаракта?

Помутнение хрусталика называется катарактой и это одна из наиболее распространённых причин падения зрения у людей в старшем возрастем.

Как заподозрить катаракту?

Зрение стало ухудшаться вблизи и вдаль; постепенное медленное ухудшение зрения; желтоватый оттенок в цветовосприятии предметов.

Что же делать?

Снижение зрения, конечно, вызывает психологические проблемы, заставляя человека менять свой образ жизни и приспосабливаться к любимым занятиям.

Терапевтических методов лечения катаракты нет. Это естественный процесс старения хрусталика, который можно несколько отсрочить и замедлить за счёт правильного образа жизни – питания, защиты глаз от попадания прямых солнечных лучей, уменьшения приёма медикаментов, отказа от курения.

Чем активнее образ жизни, больше времени на перерывы и отдых во время работы – тем здоровее всё ваше тело, в том числе и хрусталик глаза.

Если человек употребляет витамины, привык к правильному питанию, не употребляет тяжёлую углеводную пищу, придерживается здоровой диеты (например, средиземноморской), то это замедлит развитие катаракты. Именно такие антиоксиданты в еде, как омега-3, зелёные и жёлтые овощи, жирные сорта рыбы и фрукты с витамином С, помогут вам в сохранении вашего зрения максимально долго.

Заботьтесь о своём будущем заблаговременно и ещё в молодом возрасте следите за стилем и образом жизни.

Диагноз установлен. Что предпринять?

Во-первых, необходимо чётко для себя понять, что приём лекарственных препаратов не избавит вас от этого заболевания. Замедлить развитие катаракты – да, вылечить – нет. Поэтому единственное верным решением на сегодня является хирургия этого заболевания.

Не стоит мириться с низким зрением и ограничивать себя в привычных делах. Сегодня хирургия катаракты – самая массовая и одна из самых успешных операций офтальмологии.

Современная технология хирургии катаракты – малоинвазивная, комфортная и в короткие сроки восстанавливает зрение человека.

Технологии современной хирургии катаракты позволяют:

провести хирургию без уколов и швов; с применением только капельной анестезии; амбулаторно; продолжительностью в 10-15 минут; улучшить зрение сразупосле операции; избавиться от очков для дали и для близи за счёт имплантации специальной искусственной линзы в глаз.

Восстановительный период после операции короткий и не сложный. Вам не придётся ограничивать себя в пользовании компьютером, просмотре телевизора, прогулках, поездках на авто. Практически через пару дней после операции вы можете вести обычный для вас образ жизни.

Как проходит процесс диагностики?

Установить диагноз катаракты не сложно, но иногда она может сочетаться с другими проблемами снижения зрения. Очень важно точно установить причину снижения зрения и определить, есть ли у человека другие сопутствующие заболевания глаза. Это делает опытный врач-офтальмолог, используя современное оборудование. Подбирайте клинику, которая оснащена всем необходимым для постановки диагноза и в которой работают врачи, специализирующиеся в разных профилях офтальмологических заболеваний.

Только специализированная клиника, может определить, что является причиной снижения зрения, и правильно спрогнозировать результаты операции по удалению хрусталика. Если установлено, что единственной причиной снижения зрения является катаракта – пациенту смело можно назначить хирургическое вмешательство.

Хирургия катаракты

Операция не требует особой подготовки и сразу, по принятию решения пациента и врача, можно назначать хирургическое вмешательство. Замена хрусталика проводится в режиме одного дня и уже вечером пациент отправляется домой.

Удаление хрусталика требует его замены на искусственный.

Для того, что выбрать новый искусственный хрусталик, необходимы специальные знания оптики и физики, в чём вам поможет опытный квалифицированный специалист. Сегодня в Украине представлено более десятка компаний-производителей, у каждого из которых в арсенале разнообразные и современные модели хрусталиков.

Выбирая тип и характеристики искусственного хрусталика, надо ответить себе на следующий вопрос:

хочу ли я после операции не пользоваться очками ни для близи, ни для дали, или использование очков, например для чтения, меня устраивает?

Если человек готов мириться с очками для близи, что, в принципе, является стандартной ситуацией для человека после 45-50 лет, то для имплантации выбирается монофокальный хрусталик, дающий чёткое изображение на даль и требующий дополнительных очков для близи.

Для того, чтобы расстаться с очками навсегда, надо подумать о специальной конструкции линзы – мультифокальной.

Далее клиника должна рассчитать оптическую силу хрусталика и выбрать модель. Делается это также с помощью специального высокоточного диагностического оборудования.

Как выбрать клинику для операции?

Хирургия катаракты (факоэмультификация) является одной из самых частых и успешных операций в офтальмологии, однако, выбор клиники и хирурга – здесь самое ответственное решение.

Какие критерии следует рассматривать в качестве гарантов успешной хирургии?

Безопасность. А именно – комфортная операция без осложнений. Экономия времени. Быстро и с минимальным периодом восстановления. Отсутствие боли. Без неприятных ощущений до и после операции. Уверенность в результате. Надёжная клиника и опытный хирург. Продолжительный эффект. Решение проблемы раз и навсегда.

Выбирайте специализированную клинику, которая оснащена современным диагностическим оборудованием и операционным блоком, клинику, которая построена по требованиям госпитальной гигиены, в которой каждое помещение продумано (а не приспособлено) для реализации определённых задач. Только в правильно спланированном и специально построенном помещении можно гарантировать полную стерильность операционных помещений и правильное размещение пациентов.

Современная хирургия факоэмульсификации позволяет провести операцию через туннель до 2 мм, без боли и существенных ограничений в образе жизни после операции, а применение последних технологий в мире катаракты позволяет полностью вернуть человеку зрение!

Любая хирургия – это ответственное решение и должно быть продуманным! Следуйте разумным рекомендациям и будьте внимательны к мелочам, доверяйте свое здоровье профессионалам!

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