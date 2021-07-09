Сочные кабачки с мясным фаршем под сыром (рецепт)

Сочные кабачки с мясным фаршем под сыром (рецепт)

Кабачки с мясным фаршем под сыром – шикарное сезонное блюдо, которое понравится всей семье. Рецепт приготовления читайте на tv.ua.

Ингредиенты:

Фарш 300 г.,

Сыр твердый 100 г.,

Майонез 3 ст. л.,

Кабачок 1 шт.,

Морковь 1 шт.,

Луковица 1 шт.,

Чеснок 2-3 зубчика,

Укроп 1 пучок,

Соль по вкусу.

Способ приготовления:

В сезон созревания кабачков обязательно приготовьте их по этому рецепту! Кабачки, запеченные с фаршем и сыром, получаются очень вкусными и сочными.

1. Берем зрелый, широкий кабачок и нарезаем его колечками. Мякоть удаляем.

2. Колечки выкладываем на противень, застеленный пергаментом или фольгой,

3. К фаршу добавляем измельченные лук и чеснок, измельченные овощи и укроп.

4. Перемешиваем начинку и выкладываем ее горкой в каждое колечко кабачка. Добавляем немного майонеза. Посыпаем тертым сыром.

5. Ставим в духовку на 40-45 минут при температуре 200 градусов С. Приятного аппетита!

Напомним,