Сочные кабачки с мясным фаршем под сыром (рецепт)
Кабачки с мясным фаршем под сыром – шикарное сезонное блюдо, которое понравится всей семье. Рецепт приготовления читайте на tv.ua.
Ингредиенты:
- Фарш 300 г.,
- Сыр твердый 100 г.,
- Майонез 3 ст. л.,
- Кабачок 1 шт.,
- Морковь 1 шт.,
- Луковица 1 шт.,
- Чеснок 2-3 зубчика,
- Укроп 1 пучок,
- Соль по вкусу.
Способ приготовления:
1. Берем зрелый, широкий кабачок и нарезаем его колечками. Мякоть удаляем.
3. К фаршу добавляем измельченные лук и чеснок, измельченные овощи и укроп.
4. Перемешиваем начинку и выкладываем ее горкой в каждое колечко кабачка. Добавляем немного майонеза. Посыпаем тертым сыром.
5. Ставим в духовку на 40-45 минут при температуре 200 градусов С. Приятного аппетита!
Напомним,