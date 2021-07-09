Сочные кабачки с мясным фаршем под сыром (рецепт)

9 июля 2021 10:00 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Сочные кабачки с мясным фаршем под сыром (рецепт)
Сочные кабачки с мясным фаршем под сыром (рецепт)
pixabay.com

Кабачки с мясным фаршем под сыром – шикарное сезонное блюдо, которое понравится всей семье. Рецепт приготовления читайте на tv.ua.

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В сезон созревания кабачков обязательно приготовьте их по этому рецепту! Кабачки, запеченные с фаршем и сыром, получаются очень вкусными и сочными.

Ингредиенты:

  • Фарш 300 г.,
  • Сыр твердый 100 г.,
  • Майонез 3 ст. л., 
  • Кабачок 1 шт.,
  • Морковь 1 шт.,
  • Луковица 1 шт.,
  • Чеснок 2-3 зубчика,
  •  Укроп 1 пучок,
  •  Соль по вкусу.

Способ приготовления:

1. Берем зрелый, широкий кабачок и нарезаем его колечками. Мякоть удаляем. 

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2. Колечки выкладываем на противень, застеленный пергаментом или фольгой, 

3. К фаршу добавляем измельченные лук и чеснок, измельченные овощи и укроп.

4. Перемешиваем начинку и выкладываем ее горкой в каждое колечко кабачка. Добавляем немного майонеза. Посыпаем тертым сыром.

5. Ставим в духовку на 40-45 минут при температуре 200 градусов С. Приятного аппетита!

Напомним, 

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