Даша Квиткова и Никита Добрынин поделились рецептом фирменных блинчиков

В новогоднем спецпроекте программы «Вікна-новини» на СТБ «Свято наближається» корреспондент Артем Сорокин вместе со звездами украинского шоу-бизнеса готовит их любимые праздничные блюда.

Героями цикла сюжетов стали телеведущий, герой 9 сезона романтического реалити «Холостяк» на СТБ Никита Добрынин и его избранница, известный инста-блогер Даша Квиткова. Звездная пара пустила команду «Вікон» на свою кухню и приготовила любимое блюдо – заварные блинчики на кефире с особенной начинкой!

Никита признается, что иногда любит мыть посуду, но обожает, когда завтраки ему готовит Даша. Поэтому и в этот раз за новогоднее блюдо отвечает девушка.

«Блинчики – это такая ностальгия по детству!» – признается телеведущий.

Сами блины – традиционные.

Ингредиенты: кефир, яйца, сахар, соль, масло и мука.

Как готовить:

Сначала Даша сбивает в блендере яйца со щепоткой соли. Затем добавляет сахар. На 3 яйца достаточно 4-5 столовых ложек сахара.

Добавить во взбитые с сахаром яйца два стакана кефира, щепотку соды, перемешать, после этого – два стакана муки. Прокипятить воду и влить полчашки в тесто.

Последний ингредиент – 4 ложки подсолнечного масла. Тесто для блинов готово.

Блинчики Даша начиняет красной икрой.

Несмотря на то, что Никита и Даша следят за питанием и регулярно посещают тренажёрный зал, понятие «cheat meal» они приветствуют.

Никита говорит, что в детстве о блинчиках с икрой на новогоднем столе мог только мечтать.

«Был хлеб, намазанный маслом, и можно было буквально пересчитать количество икринок на нем. Красная икра – это было что-то необычное», – признается телеведущий.

На вопрос о том, где пара будет отмечать Новый год, Никита отвечает, что он традиционно работает. Любимая будет рядом, пить шампанское и одновременно со всей Украиной загадывать новогоднее желание.

Даша уверяет: «Мечты сбываются, и я это испытала на себе».

Никита желает украинцам: «Пусть в 2020 году, или прям в новогоднюю ночь, ваша самая заветная мечта каким-то чудом, но осуществится».