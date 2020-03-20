Виктор Бронюк поделился необычным рецептом закуски из моцареллы
Фронтмен группы ТІК Виктор Бронюк стал ведущим нового кулинарного шоу «Перше, друге та компот» на ICTV.
«Я обожаю экспериментировать, сочетая продукты, которые, казалось бы, несовместимые. Люблю идти против неписаных законов классической кухни и того, что с чем сочетать, ведь часто когда выходишь за рамки, получаются очень неплохие изысканные блюда. Именно так я, например, разработал рецепт очень хорошей закуски - селедки с моцареллой», – рассказывает Виктор.
Рецепт необычной закуски очень прост. Надо почистить филе одной сельди, взять 3 средних шарика моцареллы и небольшую луковицу. Затем добавить по вкусу соль, перец, чеснок и все это забросить в кухонный комбайн или блендер. Также нужно подготовить гренки – подсушить небольшие ломтики черного хлеба в тостере. На гренки намазать полученную смесь - и отличная закуска готова!
«Она несколько похожа на форшмак, но все-таки готовится иначе - без добавления сливочного масла и яиц, что будет особенно важно для людей, которые следят за фигурой и ограничивают употребление калорийных продуктов», - добавляет Виктор.
По желанию, к закуске можно добавить яйцо. Так блюдо получится более питательным.
Включайте ICTV в эту субботу, 21 марта, в 8:30 и записывайте новый рецепт!