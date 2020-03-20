Виктор Бронюк поделился необычным рецептом закуски из моцареллы

Фронтмен группы ТІК Виктор Бронюк стал ведущим нового кулинарного шоу «Перше, друге та компот» на ICTV.

Украинский исполнитель давно увлекается кулинарией, а в свободное от гастролей время именно он занимается готовкой для всей семьи. В новом шоу Виктор по собственным рецептам будет готовить первое и второе блюдо, а также десерт или напиток. Блюда будут очень простыми в приготовлении и доступны каждому.

«Я обожаю экспериментировать, сочетая продукты, которые, казалось бы, несовместимые. Люблю идти против неписаных законов классической кухни и того, что с чем сочетать, ведь часто когда выходишь за рамки, получаются очень неплохие изысканные блюда. Именно так я, например, разработал рецепт очень хорошей закуски - селедки с моцареллой», – рассказывает Виктор.

Рецепт необычной закуски очень прост. Надо почистить филе одной сельди, взять 3 средних шарика моцареллы и небольшую луковицу. Затем добавить по вкусу соль, перец, чеснок и все это забросить в кухонный комбайн или блендер. Также нужно подготовить гренки – подсушить небольшие ломтики черного хлеба в тостере. На гренки намазать полученную смесь - и отличная закуска готова!

«Она несколько похожа на форшмак, но все-таки готовится иначе - без добавления сливочного масла и яиц, что будет особенно важно для людей, которые следят за фигурой и ограничивают употребление калорийных продуктов», - добавляет Виктор.

По желанию, к закуске можно добавить яйцо. Так блюдо получится более питательным.

Включайте ICTV в эту субботу, 21 марта, в 8:30 и записывайте новый рецепт!