Телятина с красными овощами: рецепт от шеф-повара пошагово

Эксклюзив 24 декабря 2020 14:11 Александр Кива
Телятина с красными овощами: рецепт от шеф-повара пошагово
Телятина с красными овощами: рецепт от шеф-повара пошагово
пресс-служба

Не обязательно идти в ресторан, чтобы попробовать телятину с красными овощами. Это блюдо можно приготовить самостоятельно дома. А как – рецепт пошагово подсказал шеф-повар Алик Мкртчян.

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Алик Мкртчян разработал более трехсот авторских рецептов. Его мясные блюда – искусство на тарелке, которым он всегда с удовольствием делится со зрителями «Полезной программы» на «Интере». За кулисами новогоднего выпуска ток-шоу, который можно будет посмотреть 31 декабря в 10:00, кулинар предложил приготовить мясной шедевр для праздничного стола.

«Я всегда готовлю это блюдо к новогоднему столу, – признается шеф-повар. – Получается красиво, вкусно и полезно!»

«Телятина с красными овощами»

Ингредиенты:

  • Телятина (вырезка) – 500 г
  • Красный болгарский перец – 2 шт
  • Красный помидор – 4 шт
  • Красный лук – 2 шт.
  • Красное сухое вино – 300 мл
  • Красный базилик – 2 ч. л.
  • Красная паприка – 4 зуб.
  • Красный перец чили – 1/2 ч. л.
  • Гранат – 1\2 шт.
  • Масло оливковое – 1 ст. л.
  • Соль – по вкусу

Приготовление:

  1. Телятину порезать как вам нравится, можно крупным, красивым кубиком. Посолить.
  2. Овощи – болгарский перец, лук, помидоры – помыть, очистить и нарезать на 4 части.
  3. Выложить мясо и овощи в форму для запекания. Сверху положить специи: перец чили оставить целиком, а красный базилик листочками.
  4. Добавить несколько капель оливкового масла. Посыпать  красной паприкой, красным острым перцем чили и все это залить стаканом красного вина.
  5. Запекать мясо с овощами в духовке в течение 2 часов при температуре  160 градусов.
  6. Достать из духовки и перед подачей на стол посыпать красными зернышками  граната.

Не пропустите! Больше новогодних блюд от шеф-повара и полезных советов от экспертов ток-шоу – 31 декабря в 10:00 на телеканале «Интер».

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