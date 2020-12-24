Телятина с красными овощами: рецепт от шеф-повара пошагово
Не обязательно идти в ресторан, чтобы попробовать телятину с красными овощами. Это блюдо можно приготовить самостоятельно дома. А как – рецепт пошагово подсказал шеф-повар Алик Мкртчян.
«Я всегда готовлю это блюдо к новогоднему столу, – признается шеф-повар. – Получается красиво, вкусно и полезно!»
«Телятина с красными овощами»
Ингредиенты:
- Телятина (вырезка) – 500 г
- Красный болгарский перец – 2 шт
- Красный помидор – 4 шт
- Красный лук – 2 шт.
- Красное сухое вино – 300 мл
- Красный базилик – 2 ч. л.
- Красная паприка – 4 зуб.
- Красный перец чили – 1/2 ч. л.
- Гранат – 1\2 шт.
- Масло оливковое – 1 ст. л.
- Соль – по вкусу
Приготовление:
- Телятину порезать как вам нравится, можно крупным, красивым кубиком. Посолить.
- Овощи – болгарский перец, лук, помидоры – помыть, очистить и нарезать на 4 части.
- Выложить мясо и овощи в форму для запекания. Сверху положить специи: перец чили оставить целиком, а красный базилик листочками.
- Добавить несколько капель оливкового масла. Посыпать красной паприкой, красным острым перцем чили и все это залить стаканом красного вина.
- Запекать мясо с овощами в духовке в течение 2 часов при температуре 160 градусов.
- Достать из духовки и перед подачей на стол посыпать красными зернышками граната.
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