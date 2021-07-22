Авокадо запеченное с яйцом - рецепт
22 июля 2021 11:30
Авокадо запеченное с яйцом - рецепт
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Как приготовить запеченное авокадо с яйцом и сыром, читайте рецепт на tv.ua.
На 2 персоны:
- 1 спелый авокадо
- 2 яйца
- 30 г бекона
- 1 помидор
- смесь сухих прованских трав
- соль
- перец.
Способ приготовления:
- Авокадо вымыть, разрезать пополам и удалить косточку.
- Ложечкой аккуратно убрать часть мякоти, стараясь не повредить стенки и дно плода.
- Помидор вымыть и мелко порезать. Бекон также нарезать мелкими кубиками.
- В каждую половинку авокадо выложить бекон, помидоры и разбить по яйцу.
- Выложить авокадо на противень, смазанный маслом, и запекать в разогретой до 180 °С духовке 10--15 минут -- до готовности яиц.
- Горячие авокадо с яйцом переложить на блюдо, посыпать прованскими травами, солью, перцем и сразу же подавать.
Источник: журнал ТЕЛЕНЕДЕЛЯ