Авокадо запеченное с яйцом - рецепт

22 июля 2021 11:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Авокадо запеченное с яйцом - рецепт
Авокадо запеченное с яйцом - рецепт
Shutterstock

Как приготовить запеченное авокадо с яйцом и сыром, читайте рецепт на tv.ua.

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Предлагаем приготовить на завтрак очень простое блюдо — авокадо с яйцами, быстро запеченное. 

На 2 персоны:

  • 1 спелый авокадо
  • 2 яйца
  • 30 г бекона
  • 1 помидор
  • смесь сухих прованских трав
  • соль
  • перец.

Способ приготовления:

  1. Авокадо вымыть, разрезать пополам и удалить косточку.
  2. Ложечкой аккуратно убрать часть мякоти, стараясь не повредить стенки и дно плода.
  3. Помидор вымыть и мелко порезать. Бекон также нарезать мелкими кубиками.
  4. В каждую половинку авокадо выложить бекон, помидоры и разбить по яйцу.
  5. Выложить авокадо на противень, смазанный маслом, и запекать в разогретой до 180 °С духовке 10--15 минут -- до готовности яиц.
  6. Горячие авокадо с яйцом переложить на блюдо, посыпать прованскими травами, солью, перцем и сразу же подавать.

Источник: журнал ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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