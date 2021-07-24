Салат с дыней, авокадо и кедровыми орешками от Кати Нестеренко - рецепт

Салат с дыней, авокадо и кедровыми орешками от Кати Нестеренко - рецепт

Рецепт летнего салата с дыней, авокадо и кедровыми орешками от ведущей «Джедаев» Кати Нестеренко. Как его приготовить, читайте на tv.ua.

Ведущая программы «Джедаи» на канале 2+2 Катя Нестеренко 5 лет прожила на Сицилии. Из горячей Италии она привезла не только свой любимый «Mini One» и массу историй, но и новые гастрономические привычки.

Ведущая признается, на Сицилии она полюбила маленький крепкий кофе — ристретто, добавила в рацион оливковое масло и еще больше морепродуктов. Более того, именно в Италии ее научили есть макаронные изделия без ложки, только вилкой.

Теперь в кулинарном арсенале Кати десятки рецептов. Но чаще всего летом она готовит легкий, насыщенный по вкусу салат с дыней, авокадо и кедровыми орешками.

В оригинальном рецепте советуют брать шарантскую дыню, но подойдет любая спелая, с плотной мякотью. Авокадо и дыню нарезаю дольками. Из половины апельсина выдавливаю сок, добавляю оливковое масло, морскую соль и молотый черный перец. Все смешиваю, посыпаю орешками и сверху для свежести украшаю мятой, – делиться рецептом Катя Нестеренко.

Также летом ведущая рекомендует добавить в свой рацион холодные супы: огуречный, гаспачо, суп с мятой или окрошку.