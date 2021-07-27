Кукуруза в фольге в духовке - рецепт

27 июля 2021 12:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Кукуруза в фольге в духовке - рецепт
Кукуруза в фольге в духовке - рецепт
пресс-служба

апеченная кукуруза в фольге – это альтернатива вареной кукурузе. Приготовить ее можно легко и просто, читайте рецепт на tv.ua.

Ингредиенты:

  • Кукуруза - 5 шт.
  • Масло сливочное - 30 г
  • Итальянские травы - 1 ст. л.
  • Соль - 1 ч.л.

Способ приготовления:

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Спелые початки кукурузы очищаем от листьев, убираем кукурузные волокна, тщательно моем. Подсушиваем полотенцем.

Натираем початки сливочным маслом. Для этого охлажденным кусочком масла тщательно покрываем всю поверхность початка. Масло нужно для того, чтобы зерна стали нежными и сухие итальянские травы хорошо закрепились на поверхности. Если вы не хотите использовать сливочное масло, то можно взять растительное масло, смешать его со специями и нанести на початки с помощью пекарской кисточки.

Фольгу разрезаем на квадратные листы. На лист фольги укладываем один початок кукурузы и посыпаем его итальянскими травами. Можно немного посолить кукурузу мелкой солью.

Заворачиваем кукурузу в фольгу. Аккуратно и плотно подгибаем все края. Ставим в духовку на 45 минут, при температуре 150-180º C. Достаточно просто уложить початки на решетку или противень.

Через положенное время достаем кукурузу и аккуратно разворачиваем фольгу. На этом этапе, пока кукуруза горячая, ее можно еще раз слегка посолить.

Запеченная кукуруза в фольге готова. Можно есть сразу пока ароматы специй витают в воздухе, а можно взять с собой на прогулку или на пикник. Фольга сохранит початки тёплыми на некоторое время.

 

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