Кукуруза в фольге в духовке - рецепт
апеченная кукуруза в фольге – это альтернатива вареной кукурузе. Приготовить ее можно легко и просто, читайте рецепт на tv.ua.
Ингредиенты:
- Кукуруза - 5 шт.
- Масло сливочное - 30 г
- Итальянские травы - 1 ст. л.
- Соль - 1 ч.л.
Способ приготовления:
Натираем початки сливочным маслом. Для этого охлажденным кусочком масла тщательно покрываем всю поверхность початка. Масло нужно для того, чтобы зерна стали нежными и сухие итальянские травы хорошо закрепились на поверхности. Если вы не хотите использовать сливочное масло, то можно взять растительное масло, смешать его со специями и нанести на початки с помощью пекарской кисточки.
Фольгу разрезаем на квадратные листы. На лист фольги укладываем один початок кукурузы и посыпаем его итальянскими травами. Можно немного посолить кукурузу мелкой солью.
Заворачиваем кукурузу в фольгу. Аккуратно и плотно подгибаем все края. Ставим в духовку на 45 минут, при температуре 150-180º C. Достаточно просто уложить початки на решетку или противень.
Через положенное время достаем кукурузу и аккуратно разворачиваем фольгу. На этом этапе, пока кукуруза горячая, ее можно еще раз слегка посолить.
Запеченная кукуруза в фольге готова. Можно есть сразу пока ароматы специй витают в воздухе, а можно взять с собой на прогулку или на пикник. Фольга сохранит початки тёплыми на некоторое время.