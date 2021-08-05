Повидло из земляники (рецепт)
5 августа 2021 10:15
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Как приготовить повидло из земляники, читайте рецепт на tv.ua.
Ингредиенты:
- 1 кг земляники
- 600 г сахара
Способ приготовления:
- Лесную или садовую землянику перебрать, вымыть, дать ягодам обсохнуть.
- Затем положить в кастрюлю и слегка раздавить с помощью толкушки. Влить 50 мл воды, поставить на маленький огонь и варить ягоды до полного размягчения. Снять с огня, дать немного остыть, измельчить блендером.
- Добавить сахар и готовить еще 20--25 минут. Горячее повидло разлить по стерилизованным банкам.
- Закрутить крышками и отправить на хранение в сухое прохладное место.