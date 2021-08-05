Повидло из земляники (рецепт)

5 августа 2021 10:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Повидло из земляники (рецепт)
Shutterstock

Как приготовить повидло из земляники, читайте рецепт на tv.ua.

Ингредиенты:

  • 1 кг земляники
  • 600 г сахара

Способ приготовления:

  1. Лесную или садовую землянику перебрать, вымыть, дать ягодам обсохнуть.
  2. Затем положить в кастрюлю и слегка раздавить с помощью толкушки. Влить 50 мл воды,  поставить на маленький огонь и варить ягоды до полного размягчения. Снять с огня, дать немного остыть, измельчить блендером.
  3. Добавить сахар и готовить еще 20--25 минут. Горячее повидло разлить по стерилизованным банкам.
  4. Закрутить крышками и отправить на хранение в сухое прохладное место. 
     

Облако тегов

Теленеделя рецепты варенье повидло Повидло из земляники

Материалы по теме

Тимур Мирошниченко: Сейчас я в своей самой лучшей форме
Теленеделя

Тимур Мирошниченко: Сейчас я в своей самой лучшей формеЭксклюзив
Варенье из груш (рецепт)
Еда и рецепты

Варенье из груш (рецепт)
Стосується кожного: Воспитание односельчанина (эфир от 05.08.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Воспитание односельчанина (эфир от 05.08.2021)
Дефицит фолиевой кислоты ведет к развитию смертельного заболевания
ЗОЖ

Дефицит фолиевой кислоты ведет к развитию смертельного заболевания

Популярное на сайте

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео
Что купить в секс-шопе, если вы там впервые

Что купить в секс-шопе, если вы там впервые
Это опасно: почему воздерживаться от секса вредно?

Это опасно: почему воздерживаться от секса вредно?
Магнитные бури 30 июля 2021 в Украине

Магнитные бури 30 июля 2021 в Украине

Популярное видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео
Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021

Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2021)
Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)

Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK