Джем из яблок с вишней и миндалем (рецепт) Александр Кива

Александр Кива Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя» Все статьи автора...

Джем из яблок с вишней и миндалем (рецепт) Shutterstock

Варенье из яблок на зиму с вишней, лимоном и миндалем. Готовится оно очень быстро, а необычное вкусовое сочетание яблок с ягодами удивит даже гурманов.