Джем из яблок с вишней и миндалем (рецепт)

2 августа 2021 23:34 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Джем из яблок с вишней и миндалем (рецепт)
Джем из яблок с вишней и миндалем (рецепт)
Shutterstock

Варенье из яблок на зиму с вишней, лимоном и миндалем. Готовится оно очень быстро, а необычное вкусовое сочетание яблок с ягодами удивит даже гурманов.

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Ингредиенты:

  • 1 кг яблок
  • 1 кг вишни
  • 100 г миндальных хлопьев
  • 1 кг сахара
  • 2 лимона.

Способ приготовления:

  1. Вишни вымыть, удалить косточки, засыпать сахаром и оставить на сутки в холодильнике.
  2. Выжать в чашку сок из 2 лимонов.
  3. Яблоки вымыть, очистить от кожуры и сердцевины, натереть на терке для овощей. Сразу полить лимонным соком, чтобы не потемнели.
  4. Соединить яблоки с вишней в кастрюле, поставить на огонь, довести до кипения. Если масса получилась слишком густой и пригорает, можно добавить немного воды. Готовить 5 минут на большом огне, затем убрать с плиты.
  5. На разогретой сухой сковороде слегка обжарить хлопья миндаля. Добавить в джем и хорошо перемешать.  Разлить в стерилизованные банки, закатать. Перевернуть, укутать и оставить остывать.  
     

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