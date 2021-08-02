Джем из яблок с вишней и миндалем (рецепт)
2 августа 2021 23:34
Джем из яблок с вишней и миндалем (рецепт)
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Варенье из яблок на зиму с вишней, лимоном и миндалем. Готовится оно очень быстро, а необычное вкусовое сочетание яблок с ягодами удивит даже гурманов.
- 1 кг яблок
- 1 кг вишни
- 100 г миндальных хлопьев
- 1 кг сахара
- 2 лимона.
Способ приготовления:
- Вишни вымыть, удалить косточки, засыпать сахаром и оставить на сутки в холодильнике.
- Выжать в чашку сок из 2 лимонов.
- Яблоки вымыть, очистить от кожуры и сердцевины, натереть на терке для овощей. Сразу полить лимонным соком, чтобы не потемнели.
- Соединить яблоки с вишней в кастрюле, поставить на огонь, довести до кипения. Если масса получилась слишком густой и пригорает, можно добавить немного воды. Готовить 5 минут на большом огне, затем убрать с плиты.
- На разогретой сухой сковороде слегка обжарить хлопья миндаля. Добавить в джем и хорошо перемешать. Разлить в стерилизованные банки, закатать. Перевернуть, укутать и оставить остывать.