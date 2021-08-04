Яблочный джем с перцем и специями - рецепт
Эксклюзив 4 августа 2021 04:00
Александр Кива
Яблочный джем с перцем и специями - рецепт
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Джем из яблок с острым и болгарским перцем и специями. Необычное блюдо подается как к чаю в виде десерта, так и к мясным блюдом в виде сладкого соуса.
Ингредиенты:
- 1,5 кг крупных твердых яблок
- 600 г красного сладкого перца
- 5 стручков острого красного перца
- 600 г сахара
- 2 горошины душистого перца
- 3 звездочки бадьяна
- 25 мл белого винного уксуса
- щепотка молотого кориандра
Способ приготовления:
Яблоки вымыть и очистить от кожуры и семян, нарезать мякоть небольшими кусочками. Сладкие и острые перцы очистить от семян, измельчить. Перемешать с яблоками в большой кастрюле, засыпать сахаром, оставить на 3--4 часа. После того, как выделится сок, поставить на огонь, довести до кипения, варить на среднем огне 40 минут. Снять с огня и с помощью блендера взбить до однородной массы. Добавить специи, опять довести до кипения и варить 15 минут. Влить в кастрюлю уксус, варить еще 5 минут. Убрать с огня. Извлечь звездочки бадьяна и оставить джем на ночь настаиваться. На следующий день вскипятить, сразу разложить в стерилизованные банки и закатать крышками. Этот джем можно использовать вместо соуса к мясным блюдам, а также подать как пикантный десерт к чаю.