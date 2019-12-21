ТОП-3 изобретения, которые облегчили жизнь девушкам
Быть девушкой вовсе не легко. Жизнь обязывает представительниц прекрасного пола ежедневно поддерживать свой образ.
Гель-лак
Сейчас трудно найти человека, который бы делал не гель-лак. Никаких облупленных ногтей после мытья посуды и намного меньше случаев с поломанными ноготочками. Согласитесь, после него уже не хочется вспоминать о былых временах, когда вы красили обычным лаком за 20 гривен в домашних условиях.
Лазерная эпиляция
Пудровое напыление бровей
С 2011 года эта бьюти-процедура все только набирает своей популярности. Пудовое наполнение избавило нас от надобности покупать карандаш для бровей. Достаточно тридцати минут - ваши брови просто идеальные.
Напомним,