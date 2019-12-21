ТОП-3 изобретения, которые облегчили жизнь девушкам

21 декабря 2019 18:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 изобретения, которые облегчили жизнь девушкам
ТОП-3 изобретения, которые облегчили жизнь девушкам
pixabay.com

Быть девушкой вовсе не легко. Жизнь обязывает представительниц прекрасного пола ежедневно поддерживать свой образ.

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Сегодня мы расскажем о тех изобретениях, которые существенно упростили им этот вопрос

Гель-лак

Сейчас трудно найти человека, который бы делал не гель-лак. Никаких облупленных ногтей после мытья посуды и намного меньше случаев с поломанными ноготочками. Согласитесь, после него уже не хочется вспоминать о былых временах, когда вы красили обычным лаком за 20 гривен в домашних условиях. 

Лазерная эпиляция 

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С появлением этой прекрасной технологии вам больше не нужно заморачиваться с покупкой бритв, шугаринга и воска. Достаточно пройти курс из нескольких процедур и забыть о ненавистных волосках. 

Пудровое напыление бровей

С 2011 года эта бьюти-процедура все только набирает своей популярности. Пудовое наполнение избавило нас от надобности покупать карандаш для бровей. Достаточно тридцати минут - ваши брови просто идеальные.

Напомним,

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