ТОП-3 изобретения, которые облегчили жизнь девушкам

Быть девушкой вовсе не легко. Жизнь обязывает представительниц прекрасного пола ежедневно поддерживать свой образ.

Сегодня мы расскажем о тех изобретениях, которые существенно упростили им этот вопрос

Гель-лак

Сейчас трудно найти человека, который бы делал не гель-лак. Никаких облупленных ногтей после мытья посуды и намного меньше случаев с поломанными ноготочками. Согласитесь, после него уже не хочется вспоминать о былых временах, когда вы красили обычным лаком за 20 гривен в домашних условиях.

Лазерная эпиляция

С появлением этой прекрасной технологии вам больше не нужно заморачиваться с покупкой бритв, шугаринга и воска. Достаточно пройти курс из нескольких процедур и забыть о ненавистных волосках.

Пудровое напыление бровей

С 2011 года эта бьюти-процедура все только набирает своей популярности. Пудовое наполнение избавило нас от надобности покупать карандаш для бровей. Достаточно тридцати минут - ваши брови просто идеальные.

Напомним,