В LinkedIn назвали самую востребованную профессию 2020 года

В 2020 году самые востребованными специалистами могут стать разработчики технологий на основе блокчейн.

Деловая социальная сеть LinkedIn провела исследование , чтобы выявить самые востребованные профессии 2020 года. Как оказалось, этот статус могут получить разработчики на блокчейн. Им же работодатели и готовы выплачивать самые высокие зарплаты за решение разнообразные проблем, стоящих перед компаниями.

Когда-то блокчейн был связан с миром криптовалют, далеким и незнакомым для многим. А сегодня это технология, позволяющая решать множество проблем. Мы видим блокчейн в JP Morgan Chase, Microsoft, Amazon и American Express и, вероятно, это начало,

– отметил редактор Talent Blog LinkedIn Брюс Андерсон.

Ожидается, что рабочих мест в текущем году будет больше, чем специалистов необходимого профиля, а чаще всего вакансии по блокчейн будут появляться в США, Великобритании, Австралии, Германии и Франции.

Кроме того, по мнению специалистов, 2020 год может существенно улучшить показатели зарплаты и условий труда людей, работающих с облачными вычислениями, аналитикой, искусственным интеллектом, анализом рисков бизнеса и продажами.

Напомним,