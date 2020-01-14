В LinkedIn назвали самую востребованную профессию 2020 года
В 2020 году самые востребованными специалистами могут стать разработчики технологий на основе блокчейн.
Когда-то блокчейн был связан с миром криптовалют, далеким и незнакомым для многим. А сегодня это технология, позволяющая решать множество проблем. Мы видим блокчейн в JP Morgan Chase, Microsoft, Amazon и American Express и, вероятно, это начало,– отметил редактор Talent Blog LinkedIn Брюс Андерсон.
Ожидается, что рабочих мест в текущем году будет больше, чем специалистов необходимого профиля, а чаще всего вакансии по блокчейн будут появляться в США, Великобритании, Австралии, Германии и Франции.
Напомним,