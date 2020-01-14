В LinkedIn назвали самую востребованную профессию 2020 года

14 января 2020 19:00 Алла Лысак
В LinkedIn назвали самую востребованную профессию 2020 года
В LinkedIn назвали самую востребованную профессию 2020 года

В 2020 году самые востребованными специалистами могут стать разработчики технологий на основе блокчейн.

Читайте такжеКак профессия влияет на человека: психологи раскрыли все карты
Деловая социальная сеть LinkedIn провела исследование, чтобы выявить самые востребованные профессии 2020 года. Как оказалось, этот статус могут получить разработчики на блокчейн. Им же работодатели и готовы выплачивать самые высокие зарплаты за решение разнообразные проблем, стоящих перед компаниями. 

Когда-то блокчейн был связан с миром криптовалют, далеким и незнакомым для многим. А сегодня это технология, позволяющая решать множество проблем. Мы видим блокчейн в JP Morgan Chase, Microsoft, Amazon и American Express и, вероятно, это начало,
– отметил редактор Talent Blog LinkedIn Брюс Андерсон.

Ожидается, что рабочих мест в текущем году будет больше, чем специалистов необходимого профиля, а чаще всего вакансии по блокчейн будут появляться в США, Великобритании, Австралии, Германии и Франции. 

Читайте такжеУ Брэда Питта новая профессия
Кроме того, по мнению специалистов, 2020 год может существенно улучшить показатели зарплаты и условий труда людей, работающих с облачными вычислениями, аналитикой, искусственным интеллектом, анализом рисков бизнеса и продажами. 

Напомним,

Облако тегов

новости ученые исследование

Материалы по теме

Лилия Ребрик похвасталась фигурой в купальнике на отдыхе на Мальдивах
Новости

Лилия Ребрик похвасталась фигурой в купальнике на отдыхе на Мальдивах
Ведущую программы «Ревизор Х» Юлию Панкову поставили на сноуборд за 80 гривен
Новости

Ведущую программы «Ревизор Х» Юлию Панкову поставили на сноуборд за 80 гривен
Оскар-2020: когда и где смотреть онлайн церемонию вручения премии в Украине
Новости

Оскар-2020: когда и где смотреть онлайн церемонию вручения премии в Украине
Светлана Лобода ответила на слухи о романе с известным дизайнером
Новости

Светлана Лобода ответила на слухи о романе с известным дизайнером

Популярное на сайте

Какая прическа будет самой модной в 2020 году?

Какая прическа будет самой модной в 2020 году?
Названы главные фрики среди знаков Зодиака

Названы главные фрики среди знаков Зодиака
Какой маникюр сводит парней с ума?

Какой маникюр сводит парней с ума?
ТОП-5 признаков, что ваш партнер несчастлив с вами

ТОП-5 признаков, что ваш партнер несчастлив с вами

Популярное видео

Женский доктор 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)

Женский доктор 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)
Выходите без звонка-2: смотреть 40 серию онлайн (эфир от 10.01.2020)

Выходите без звонка-2: смотреть 40 серию онлайн (эфир от 10.01.2020)
Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.01.2020)
tv.ua