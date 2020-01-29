Обнаружены обломки пропавшего в Бермудском треугольнике корабля спустя 100 лет

29 января 2020 19:00 Алла Лысак
Обнаружены обломки пропавшего в Бермудском треугольнике корабля спустя 100 лет
Ученые обнаружили обломки пропавшего в Бермудском треугольнике корабля спустя 100 лет
pixabay.com

Исследователям удалось обнаружить обломки корабля, пропавшего в Бермудском треугольнике почти 100 лет назад!

История исчезновения этого морского судна начинается 29 ноября 1925 года: корабль отправился из Южной Каролины на Кубу с углем.

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Однако добраться до пункта назначения ему не удалось, судно и 32 человека, находившиеся на борту, бесследно пропали в 56-ти километрах от побережья. Поиски корабля ничего не дали!

Морской биолог и подводный исследователь Майкл Барнетт отметил, что корабль перед исчезновением отправил сигнал SOS.

Это был обычный рейс, но в нем что-то случилось. В начале декабре судно подало сигнал, что находится в бедственном положении. Затем связь прервалась.

Вероятно, найденные обломки позволят исследователям понять, что случилось в том рейсе, ведь родственники и друзья членов экипажа длительное время добивались правды, в том числе через суд. Основной версией остается неподготовленность корабля к суровым океанским условиям, а любители мистических объяснений уверены во влиянии потусторонних сил. 

Напомним,

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