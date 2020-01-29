Обнаружены обломки пропавшего в Бермудском треугольнике корабля спустя 100 лет
Исследователям удалось обнаружить обломки корабля, пропавшего в Бермудском треугольнике почти 100 лет назад!
История исчезновения этого морского судна начинается 29 ноября 1925 года: корабль отправился из Южной Каролины на Кубу с углем.
Морской биолог и подводный исследователь Майкл Барнетт отметил, что корабль перед исчезновением отправил сигнал SOS.
Это был обычный рейс, но в нем что-то случилось. В начале декабре судно подало сигнал, что находится в бедственном положении. Затем связь прервалась.
Вероятно, найденные обломки позволят исследователям понять, что случилось в том рейсе, ведь родственники и друзья членов экипажа длительное время добивались правды, в том числе через суд. Основной версией остается неподготовленность корабля к суровым океанским условиям, а любители мистических объяснений уверены во влиянии потусторонних сил.
Напомним,