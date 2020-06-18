Вместо настоящей: в продаже появилась первая собака-робот за $74,5 тысячи

18 июня 2020 11:30 Антонина Старовойт
Вместо настоящей: в продаже появилась первая собака-робот за $74,5 тысячи
Вместо настоящей: в продаже появилась первая собака-робот за $74,5 тысячи
www.heraldextra.com/business/dog-like-robots-now-on-sale-for-75-000-with-conditions/

Американская компания Boston Dynamics объявила онлайн-продажу первой собаки-робота. В США приобрести новинку можно по цене поддержанного авто - $74,5 тысячи.

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Boston Dynamics представила свою разработку только на территории США. Продажа в других странах пока невозможна. 

Основная задача собаки-робота Spot заключается в выполнении широкого спектра поручений. Основатель компании Марк Райбер отмечает, что пса можно использовать также для улучшения уровня безопасности людей. К примеру, в тех сферах и задачах, где ранее классическая автоматизация не могла справиться. 

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Батарея Spot весьма энергозатратна. В среднем ее хватает на 90 минут работы. Параметры собаки-робота достигают следующих размеров: 110 см, 50 см и 84 см при весе в 32 кг.

Ранее в США уже были обнаружены такие роботы-псы. Аналогов усовершенствованной версии Spot использовали для таких целей, как: документирование, мониторинг опасности и сбор информации. Также первый Spot использовался для внедрения в креативные индустрии: танцы на сцене и выступления в тематических парках.  

Напомним, 

 

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