Вместо настоящей: в продаже появилась первая собака-робот за $74,5 тысячи

Американская компания Boston Dynamics объявила онлайн-продажу первой собаки-робота. В США приобрести новинку можно по цене поддержанного авто - $74,5 тысячи.

Boston Dynamics представила свою разработку только на территории США . Продажа в других странах пока невозможна.

Основная задача собаки-робота Spot заключается в выполнении широкого спектра поручений. Основатель компании Марк Райбер отмечает, что пса можно использовать также для улучшения уровня безопасности людей. К примеру, в тех сферах и задачах, где ранее классическая автоматизация не могла справиться.

Батарея Spot весьма энергозатратна. В среднем ее хватает на 90 минут работы. Параметры собаки-робота достигают следующих размеров: 110 см, 50 см и 84 см при весе в 32 кг.

Ранее в США уже были обнаружены такие роботы-псы. Аналогов усовершенствованной версии Spot использовали для таких целей, как: документирование, мониторинг опасности и сбор информации. Также первый Spot использовался для внедрения в креативные индустрии: танцы на сцене и выступления в тематических парках.

Напомним,