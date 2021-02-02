Ученые обнаружили фрагменты скелета самого крупного динозавра на Земле

2 февраля 2021 10:30 Алла Лысак
Ученые обнаружили фрагменты скелета самого крупного динозавра на Земле
Ученые обнаружили фрагменты скелета самого крупного динозавра на Земле / 3D иллюстрация

Найдены фрагменты костей динозавра, которого ученые считают, вероятно, самым крупным животным на Земле.

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Как пишет Forbes, речь идет о травоядном динозавре, который жил около 98 млн лет назад. Судя по фрагментам, найденным в провинции Неукен, в Аргентине, речь может идти о динозавре из вида титанозавров и семейства зауроподов, который весил более 40 тонн.

Останки не являются полным скелетом, лучше всего сохранились тазовые кости, а также позвонки. 

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Исследователи считают, что родственником динозавра может быть андезавр (относится к классу сверхразмерных титанозавров из Мелового периода), проживавший в Америке.

Ученые обнаружили фрагменты скелета самого крупного динозавра на Земле / A.OTERO & J.L.CARBALLIDO

По предварительным данным, этот вид был значительно больше андезавра. До этой находки самым крупным динозавром считался Аргентинозавр, который весил от 50 до 100 тон. Найденные окаменелости необходимо изучить подробно, но уже предварительно известно, что динозавр намного превышал массу в 40 тонн.

Напомним,

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