Названы ранние признаки болезни Альцгеймера

9 июня 2021 10:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Названы ранние признаки болезни Альцгеймера
Названы ранние признаки болезни Альцгеймера
pixabay.com

Болезнь Альцгеймера можно замедлить, если своевременно начать лечение.

Национальный институт США по проблемам старения назвал первые симптомы, свидетельствующие о развитии старческой деменции (болезни Альцгеймера).

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Среди ранних симптомов ученые назвали следующие:

  • потеря памяти, 
  • спутанность сознания,
  • трудности при выполнении повседневных дел.

Люди старшего возраста, не страдающие от деменции, тоже могут сталкиваться с эпизодами амнезии, однако им удается вспомнить забытую информацию.

Для людей с таким недугом характеры острые эпизоды потери памяти, например, они могут забыть день недели или время года, где они находятся или куда пришли. Важно обращать внимания на трудности при выполнении рутинных задач, которые раньше пациенты делали без проблем и посторонней помощи.

При появлении таких симптомов следует обязательно обратиться к врачу за консультацией.

Напомним,

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