Названы ранние признаки болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера можно замедлить, если своевременно начать лечение.

Национальный институт США по проблемам старения назвал первые симптомы, свидетельствующие о развитии старческой деменции (болезни Альцгеймера).

потеря памяти,

спутанность сознания,

трудности при выполнении повседневных дел.

Среди ранних симптомов ученые назвали следующие:

Люди старшего возраста, не страдающие от деменции, тоже могут сталкиваться с эпизодами амнезии, однако им удается вспомнить забытую информацию.

Для людей с таким недугом характеры острые эпизоды потери памяти, например, они могут забыть день недели или время года, где они находятся или куда пришли. Важно обращать внимания на трудности при выполнении рутинных задач, которые раньше пациенты делали без проблем и посторонней помощи.

При появлении таких симптомов следует обязательно обратиться к врачу за консультацией.

Напомним,