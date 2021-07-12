Доказано! Курение вейпов разрушает легкие

12 июля 2021 10:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Доказано! Курение вейпов разрушает легкие
Доказано! Курение вейпов разрушает легкие
pixabay.com

Миф о безвредности электронных сигарет окончательно развенчан.

Читайте такжеСоздана вакцина от курения
Вейперы сталкиваются с болезнями легких почти в полтора раза чаще, им угрожают эмфизема, астма и другие легочные заболевания, предупреждают ученые из США. 

Специалисты Школы общественного здравоохранения Бостонского университета установили, что респираторные заболевания поражают любителей вейпов на 43% чаще, чем некурящих из-за повреждения легких.

Исследование было опубликовано в журнале JAMA Network Open.

Это одни из самых первых данных о вреде, связанном с электронными сигаретами, полученные в продолжительном исследовании. В последние годы мы видим, как резко увеличилось использование электронных сигарет среди молодежи, что угрожает свести на нет прогресс в борьбе с курением,

— отмечает доктор Эндрю Стоукс, один из авторов работы.

Читайте такжеКурение или малоактивный образ жизни: врачи рассказали, что опаснее
Новые данные свидетельствуют о том, что у курящих вейпы чаще возникают респираторные инфекции, а по мере достижения среднего возраста люди страдают от болезней, характерных для повреждений легких.

Напомним, 

Облако тегов

здоровье исследование курение медики

Материалы по теме

Магнитные бури 12 июля 2021 в Украине
Гороскопы

Магнитные бури 12 июля 2021 в Украине
Магнитные бури 11 июля 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 11 июля 2021 в Украине
Магнитные бури 10 июля 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 10 июля 2021 в Украине
Добавьте это немедленно: ТОП-3 варианта, как сделать кофе вкуснее и полезнее
Lifestyle

Добавьте это немедленно: ТОП-3 варианта, как сделать кофе вкуснее и полезнее

Популярное на сайте

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

Популярное видео

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK