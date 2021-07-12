Доказано! Курение вейпов разрушает легкие

Миф о безвредности электронных сигарет окончательно развенчан.

Вейперы сталкиваются с болезнями легких почти в полтора раза чаще, им угрожают эмфизема, астма и другие легочные заболевания, предупреждают ученые из США.

Специалисты Школы общественного здравоохранения Бостонского университета установили, что респираторные заболевания поражают любителей вейпов на 43% чаще, чем некурящих из-за повреждения легких.

Исследование было опубликовано в журнале JAMA Network Open.

Это одни из самых первых данных о вреде, связанном с электронными сигаретами, полученные в продолжительном исследовании. В последние годы мы видим, как резко увеличилось использование электронных сигарет среди молодежи, что угрожает свести на нет прогресс в борьбе с курением,

— отмечает доктор Эндрю Стоукс, один из авторов работы.

Новые данные свидетельствуют о том, что у курящих вейпы чаще возникают респираторные инфекции, а по мере достижения среднего возраста люди страдают от болезней, характерных для повреждений легких.

Напомним,