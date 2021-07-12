Доказано! Курение вейпов разрушает легкие
Миф о безвредности электронных сигарет окончательно развенчан.
Специалисты Школы общественного здравоохранения Бостонского университета установили, что респираторные заболевания поражают любителей вейпов на 43% чаще, чем некурящих из-за повреждения легких.
Исследование было опубликовано в журнале JAMA Network Open.
Это одни из самых первых данных о вреде, связанном с электронными сигаретами, полученные в продолжительном исследовании. В последние годы мы видим, как резко увеличилось использование электронных сигарет среди молодежи, что угрожает свести на нет прогресс в борьбе с курением,
— отмечает доктор Эндрю Стоукс, один из авторов работы.
Напомним,