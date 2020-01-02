7 причин побывать на Кипре зимой

Прекрасный остров в Средиземном море туристы стремятся посетить в теплое время года. Но в низкий сезон этот курорт не менее прекрасен и интересен для отдыха и развлечений

Рассмотреть достопримечательности

В высокий сезон Кипр наполнен туристами, и посмотреть местные памятники довольно сложно из-за большого наплыва желающих. Но зимой поток приезжих снижается в 4-5 раз по сравнению с летним сезоном. Кроме того, осматривать достопримечательности при комфортной погоде гораздо приятнее, чем в летнюю жару. Что стоит обязательно посмотреть на Кипре? Например, монастырь Киккос, расположенный на высоте более 1000 м над уровнем моря неподалеку от горной системы Тродос. Приезжают сюда со всего мира ради чудотворной иконы Богородицы, созданной, по преданию, апостолом Лукой и благословленной Девой Марией. Еще одна достопримечательность Кипра - историко-археологический парк в городе Пафос, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот музей под открытым небом сберегает руины античного города Неа-Пафос. А неподалеку от Айя-Напы находится природный заповедник «Мыс Каво Греко». На его территории туристы могут осмотреть часовню, пещеру Циклопа, увидеть руины древнего храма богини Афродиты и многое другое.

Насытиться витаминами

Низкий сезон на Кипре длится с ноября по апрель, и в этот период дневная температура не опускается ниже 12-17 °С. Местная погода напоминает далеко не нашу зиму, скорее - весну. Поэтому даже в «холодное» для Кипра время здесь созревают бананы, клубника (ее урожай на острове собирают 4-5 раз в год), гранаты, финики, грецкие орехи, орехи пекан, маракуйя. В январе собирают последний урожай винограда, в феврале зацветает миндаль, в марте - тюльпаны. И, разумеется, в зимние месяцы Кипр щедр на цитрусовые - апельсины, мандарины, клементины, лимоны, помело… В общем, посетите Кипр и пополните запасы витаминов в организме. Зимой это особенно важно.

Заняться спортом

Любителей покататься на лыжах Кипр не разочарует. Горнолыжный сезон здесь открывается в начале января и длится до конца марта. Одна из самых популярных трасс расположена вблизи самой высокой вершины страны - Олимбоса (часть горного хребта Тродос). Но зимой приезжают на Кипр не только ради лыжных прогулок. На курортах можно заняться и другими видами спорта или обучиться им, например, в школах виндсерфинга или гольфа.

Наесться от души

Зима на Кипре - прекрасное время для любителей получить гастрономические удовольствия. Летом, в жару, вряд ли вы в полной мере насладитесь дегустацией вкусных блюд кипрской кухни. А вот в низкий сезон, совершив перед трапезой прогулку на свежем воздухе, обязательно нагуляете аппетит. Что же стоит обязательно попробовать на острове? Конечно, традиционное блюдо мезе - набор небольших порций закусок из рыбы, мяса, овощей, морепродуктов и т. д. Хотя это и закуски, в таком количестве вполне заменят полноценный обед, да еще и не на одного человека. Также обязательно попробуйте морепродукты - и в первую очередь осьминога-гриль. Еще Кипр славится сырами. Один из самых вкусных - халуми - готовится из козьего, коровьего и овечьего молока. Ну и досадным упущением будет, побывав на острове, не попробовать знаменитое местное вино «Коммандария».

Встретить Новый год в национальном стиле

На острове этот праздник отмечают очень ярко. Улицы городов и деревень украшены гирляндами и освещаются вспышками фейерверков, в ресторанах и тавернах вас порадуют новогодним меню и специальными программами. Не упустите возможность приобщиться к киприотской традиции - попробовать новогодний пирог василопита. А если найдете в нем спрятанную монетку, значит, удача не покинет вас в наступающем году!

Увидеть зимовье фламинго

Эти прекрасные птицы зимовать прилетают на Кипр и обосновываются на соляных озерах. Одно из них находится возле неподалеку от аэропорта Ларнаки. Понаблюдать за птицами, не потревожив их, можно со специально проложенной вдоль побережья пешеходной тропы длиной 4 км. Если захотите сфотографировать пернатых, делайте это без вспышки - фламинго очень пугливы.

По-настоящему развлечься

Тусовочная активность на Кипре не прекращается круглый год. Правда, в Айя-Напе - главном ее центре - в низкий сезон она затихает, потому любителям клубной жизни там будет скучновато. Лучше отправиться в Лимассол, который еще называют Лазурным берегом Кипра. Здесь в районе «Лимассол Марина» - старом порте, превращенном в модный район с ресторанами, барами, клубами, современной гаванью с яхтами, можно отлично повеселиться даже зимой.

<подпись>Текст: Марина Большова