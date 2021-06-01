Музеи будущего: как выжить в период пандемии

Из-за пандемии были закрыты многие музеи - наступили тяжелые времена.

– У евреев существует дискретность времени, мы верим, что если идет сплошная полоса времени, если она безостановочна, если она непрерывна – то это плохо, она превращается в серую массу. Время должно иногда останавливаться – поэтому в еврейской традиции существует принцип субботы, принцип выходного дня, принцип седьмого года и. т.д, - говорит Симон Шехтер, один из создателей и креативный директор израильской компании Metaphor, которая занимается разработкой интерактивного контента для музеев Израиля и всего мира. – Коронавирус позволил нам сделать остановку во времени, задуматься, раскрыть свое восприятие и свои горизонты для новых пониманий.

– Музеи в наше время вынуждены конкурировать со всей сферой развлечений: телевидением, театрами и кинотеатрами, торгово-развлекательными центрами, - вторит ему Виктор Корсак, создатель одного из наиболее впечатляющих современных музейных проектов Украины – Музея современного украинского искусства Корсаков в городе Луцке. – И стратегию развития музея стоит выстраивать, принимая во внимание не только внутриотраслевые факторы.

Например, поколение миллениалов любит новые технологии, для них опыт важнее, чем какие-либо материальные объекты. Посетитель музея за стоимость своего билета хочет получить что-то весомое, и усилия, которые он согласен для этого приложить, будут скорее познавательными и эмоциональными, чем физическими. Количество миллениалов среди посетителей музеев возрастает, и для эффективной коммуникации с этой аудиторией мы должны принимать это во внимание.

Наличие и деятельность музеев является константой жизни любой страны. Так сложилось, что мы живем в сложное время, когда всем культурным институциям, включая музеи, приходится переосмысливать свое взаимодействие с окружающим миром, чтобы пережить период пандемии и двигаться вперед.

И что для этого стоит предпринять? Изменить полностью концепцию музея и обновить все – от названия и экспозиции до методов работы с потенциальными посетителями? Создать уникальный видео и интерактивный контент с технологией полного погружения и тем самым дать людям уникальный опыт, который невозможно имитировать где-либо в другом месте? Отправить свой музей в путешествие по городам родной страны, подстраивая каждую экспозицию под потребности новой, изначально равнодушной к искусству аудитории? Запустить совместный видео-проект с участием звезд отечественного и мирового шоу-бизнеса? Создать в небольшом городе уникальное динамичное арт-пространство, чутко реагирующее на потребности всех любителей и ценителей искусства от мала до велика?

Об этом и о многом другом вчера говорили три израильских и два украинских эксперта –руководители крупнейших музеев двух стран и новаторы музейного дела, создатели уникальных проектов во время онлайн-дискуссии «Музеї майбутнього: український та ізраїльський досвід у часи COVID-19» организованного по случаю Международного дня музеев в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Государством Израиль Посольством Государства Израиль в Украине и онлайн-платформой 211 Floor в партнерстве с Министерством туризма Государства Израиль и культурным центром «Дом Мастер Клас».

От украинской стороны экспертами выступили Неля Куковальская, Генеральний директор Национального заповедника «София Киевская» и Виктор Корсак, основатель Музею сучасного українського мистецтва Корсаків в городе Луцке. От израильской - Роман Коган, директор по связям с общественностью и работе с аудиторией Фонда NADAV - ANU, Музея еврейского народа в Тель-Авиве, Милана Гицин Адирам, директор-основатель и главный куратор ZUMU – передвижного музея современного искусства и Симон Шехтер, сооснователь и креативный директор компании Metaphor, занимающейся разработкой интерактивного контента для музеев как в Израиле, так и во всем мире. Участников дискуссии поприветствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол государства Израиль в Украине господин Джоэл Лион, а модератором мероприятия была Анна Шерман.

С 28 мая по 20 июня на онлайн-платформе 211 Floor все желающие смогут послушать онлайн доклады экспертов и просмотреть видео-визитки трех украинских и пяти израильских музеев, чтобы собственными глазами увидеть те технологии и трансформации, о которых шла речь во время дискуссии - и возможно, спланировать свои визиты в эти музеи, готовясь к тем счастливым временам, когда пандемия подойдет к концу и путешествия из недостижимой мечты опять станут нашей обыденной реальностью.

Фото: NADAV Foundation and ANU-Museum of the Jewish people