Магнитные бури 18 декабря 2019: чего ожидать украинцам

18 декабря 2019 10:30 Алла Лысак
Магнитные бури 18 декабря 2019: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

На среду синоптики прогнозируют достаточно сильные возмущения магнитного поля. Приведут ли они к возникновению магнитной бури?

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Магнитосфера находится в возбужденном состоянии, поэтому зависимым от метеорологических условий людям следует внимательно мониторить ситуацию, а сегодня магнитные бури не будут портить настроение. 

Солнечная погода 18 декабря:           

  • Солнечный ветер – 348, 3 километра в секунду,   
  • Вероятность магнитных бурь – 15%;
  • Солнечные пятна отсутствуют.

Солнечная погода в ближайшие дни будет меняться, а возмущения, скорее всего, перерастут в полноценную бурю. Чтобы не пострадать от возмущений геомагнитного поля, постарайтесь придерживаться медицинских рекомендаций. 

В частности питаться достаточно легкой пищей, не перегружать организм психологическими и физическими нагрузками, полноценно отдыхать!

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Синоптики составили прогноз на декабрь, ознакомьтесь с ним, чтобы быть в курсе основных тенденций солнечной погоды.

Напомним,

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