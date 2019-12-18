Магнитные бури 18 декабря 2019: чего ожидать украинцам
На среду синоптики прогнозируют достаточно сильные возмущения магнитного поля. Приведут ли они к возникновению магнитной бури?
Солнечная погода 18 декабря:
- Солнечный ветер – 348, 3 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 15%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Солнечная погода в ближайшие дни будет меняться, а возмущения, скорее всего, перерастут в полноценную бурю. Чтобы не пострадать от возмущений геомагнитного поля, постарайтесь придерживаться медицинских рекомендаций.
В частности питаться достаточно легкой пищей, не перегружать организм психологическими и физическими нагрузками, полноценно отдыхать!декабрь, ознакомьтесь с ним, чтобы быть в курсе основных тенденций солнечной погоды.
Напомним,