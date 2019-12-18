Магнитные бури 18 декабря 2019: чего ожидать украинцам

Магнитные бури сегодня в Украине

На среду синоптики прогнозируют достаточно сильные возмущения магнитного поля. Приведут ли они к возникновению магнитной бури?

Магнитосфера находится в возбужденном состоянии, поэтому зависимым от метеорологических условий людям следует внимательно мониторить ситуацию, а сегодня магнитные бури не будут портить настроение.

Солнечная погода 18 декабря:

Солнечный ветер – 348, 3 километра в секунду,

Вероятность магнитных бурь – 15%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Солнечная погода в ближайшие дни будет меняться, а возмущения, скорее всего, перерастут в полноценную бурю. Чтобы не пострадать от возмущений геомагнитного поля, постарайтесь придерживаться медицинских рекомендаций.

В частности питаться достаточно легкой пищей, не перегружать организм психологическими и физическими нагрузками, полноценно отдыхать!

Синоптики составили прогноз на декабрь , ознакомьтесь с ним, чтобы быть в курсе основных тенденций солнечной погоды.

Напомним,