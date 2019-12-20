4 чудесных свойства чая с розмарином

20 декабря 2019 20:30 Алла Лысак
4 чудесных свойства чая с розмарином
4 чудесных свойства чая с розмарином

Чай с розмарином не только приятно согреет вас в зимний вечер, но и подарит организму здоровье.

1. Помогает бороться с вирусами

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В напитке есть много антиоксидантов, доказаны его противовирусные свойства. Чай с розмарином также полезен в качестве профилактики ОРВИ в зимний сезон. 

2. Снижает уровень сахара в крови

Даже если вы не находитесь в группе риска по диабету, нормальный уровень сахара положительно скажется на состоянии ваших глаз, сердца и почек.

3. Улучшает настроение

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Розмарин хорошо противостоит стрессу, всего одна чашка поможет вам справиться с нервозностью и прийти в себя.

4. Помогает работать мозгу

Ученые доказали, что после чая с розмарином мозг работает быстрее и лучше, также розмарин помогает бороться с гибелью нервных клеток.

Напомним,

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