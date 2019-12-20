4 чудесных свойства чая с розмарином
Чай с розмарином не только приятно согреет вас в зимний вечер, но и подарит организму здоровье.
1. Помогает бороться с вирусами
2. Снижает уровень сахара в крови
Даже если вы не находитесь в группе риска по диабету, нормальный уровень сахара положительно скажется на состоянии ваших глаз, сердца и почек.
3. Улучшает настроение
4. Помогает работать мозгу
Ученые доказали, что после чая с розмарином мозг работает быстрее и лучше, также розмарин помогает бороться с гибелью нервных клеток.
Напомним,