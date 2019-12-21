Магнитные бури 21 и 22 декабря 2019: чего ожидать украинцам
По прогнозам синоптиков, солнечная активность начала повышаться, следует быть готовыми к магнитным бурям.
Солнечная погода 21 декабря:
- Солнечный ветер – 429, 2 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
К ним относятся:
- умеренная физическая активность,
- здоровая пища и отсутствие алкоголя,
- нормальный и полноценный сон,
- периодически прогулки на воздухе.
Более подробно о расписании магнитных бурь в декабре вы можете прочитать здесь.
Напомним,