Магнитные бури 21 и 22 декабря 2019: чего ожидать украинцам

Магнитные бури в выходные в Украине

По прогнозам синоптиков, солнечная активность начала повышаться, следует быть готовыми к магнитным бурям.

Магнитосфера в выходные перейдет из спокойного состояния в возбужденное, это происходит из-за роста солнечной активности. Возмущения в эти дни будут, к счастью, не слишком интенсивными, поэтому дискомфорта не принесут.

Солнечная погода 21 декабря:

Солнечный ветер – 429, 2 километра в секунду,

Вероятность магнитных бурь – 5%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики предупреждают, что к магнитным бурям уже можно готовиться чувствительным людям. Если у вас в дни таких возмущений появляется головная боль или повышается давление, начните профилактические мероприятия уже сегодня.

К ним относятся:

умеренная физическая активность,

здоровая пища и отсутствие алкоголя,

нормальный и полноценный сон,

периодически прогулки на воздухе.

Более подробно о расписании магнитных бурь в декабре вы можете прочитать здесь.

Напомним,