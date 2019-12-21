Магнитные бури 21 и 22 декабря 2019: чего ожидать украинцам

21 декабря 2019 13:00 Алла Лысак
Магнитные бури 21 и 22 декабря 2019: чего ожидать украинцам
Магнитные бури в выходные в Украине

По прогнозам синоптиков, солнечная активность начала повышаться, следует быть готовыми к магнитным бурям.

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Магнитосфера в выходные перейдет из спокойного состояния в возбужденное, это происходит из-за роста солнечной активности. Возмущения в эти дни будут, к счастью, не слишком интенсивными, поэтому дискомфорта не принесут.

Солнечная погода 21 декабря:           

  • Солнечный ветер – 429, 2 километра в секунду,     
  • Вероятность магнитных бурь – 5%; 
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Синоптики предупреждают, что к магнитным бурям уже можно готовиться чувствительным людям. Если у вас в дни таких возмущений появляется головная боль или повышается давление, начните профилактические мероприятия уже сегодня.

К ним относятся:

  • умеренная физическая активность,
  • здоровая пища и отсутствие алкоголя,
  • нормальный и полноценный сон,
  • периодически прогулки на воздухе.

Более подробно о расписании магнитных бурь в декабре вы можете прочитать здесь.

Напомним,

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