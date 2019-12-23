Магнитные бури 23 декабря 2019: чего ожидать украинцам

23 декабря 2019 10:30 Алла Лысак
Магнитные бури 23 декабря 2019: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 23 декабря?

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Магнитосфера в понедельник снова успокоится, вероятность возникновения магнитных бурь снизится, переживать о дискомфорте нам не придется на протяжении всего дня. 

Солнечная погода 23 декабря:           

  • Солнечный ветер – 335, 2 километра в секунду,    
  • Вероятность магнитных бурь – 2%; 
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Магнитные бури вызывают дискомфорт прежде всего у людей, зависимых от метеорологических условий. У них иногда наблюдаются головные боли (мигрень) и скачки давления в дни магнитных возмущений.

Чтобы свести эти негативные ощущения к минимуму, медики советуют придерживаться некоторых правил в кризисные моменты:

  • пить достаточно воды,
  • не переедать,
  • гулять на свежем воздухе,
  • выполнять дыхательную гимнастику,
  • спать не менее 8 часов в сутки.

Также вы можете ознакомиться с графиком магнитных бурь на декабрь.

Напомним,

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