Магнитные бури 23 декабря 2019: чего ожидать украинцам
Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 23 декабря?
Солнечная погода 23 декабря:
- Солнечный ветер – 335, 2 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 2%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Чтобы свести эти негативные ощущения к минимуму, медики советуют придерживаться некоторых правил в кризисные моменты:
- пить достаточно воды,
- не переедать,
- гулять на свежем воздухе,
- выполнять дыхательную гимнастику,
- спать не менее 8 часов в сутки.
Также вы можете ознакомиться с графиком магнитных бурь на декабрь.
Напомним,