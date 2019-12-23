Магнитные бури 23 декабря 2019: чего ожидать украинцам

Магнитные бури сегодня в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 23 декабря?

Магнитосфера в понедельник снова успокоится, вероятность возникновения магнитных бурь снизится, переживать о дискомфорте нам не придется на протяжении всего дня.

Солнечная погода 23 декабря:

Солнечный ветер – 335, 2 километра в секунду,

Вероятность магнитных бурь – 2%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Магнитные бури вызывают дискомфорт прежде всего у людей, зависимых от метеорологических условий. У них иногда наблюдаются головные боли (мигрень) и скачки давления в дни магнитных возмущений.

Чтобы свести эти негативные ощущения к минимуму, медики советуют придерживаться некоторых правил в кризисные моменты:

пить достаточно воды,

не переедать,

гулять на свежем воздухе,

выполнять дыхательную гимнастику,

спать не менее 8 часов в сутки.

Также вы можете ознакомиться с графиком магнитных бурь на декабрь.

Напомним,